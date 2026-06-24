¿Carlos Gardel era uruguayo, argentino o francés?: qué revelaron los últimos documentos hallados del cantante

A 91 años de la muerte de Carlos Gardel, uno de los debates más persistentes en torno a la figura del máximo cantor del tango volvió a cobrar fuerza: el de su nacionalidad. Aunque las últimas documentaciones parecen dar por zanjada la discusión.

El hallazgo fue realizado por la Comisión Gardel Rioplatense, integrada por investigadores y gestores culturales de Uruguay y Argentina, y consiste en un documento que reafirma la identidad uruguaya de Gardel.

Según informó la comisión en un comunicado difundido el 11 de diciembre de 2025, fecha en la que el artista habría cumplido 138 años, el documento corresponde a una declaración realizada por Gardel el 8 de octubre de 1920 ante el Consulado de Uruguay en Buenos Aires.

En aquel momento, cuando todavía no contaba con documentación propia ni reconocimiento filial, el cantante compareció ante las autoridades consulares para inscribirse formalmente. El trámite quedó registrado en el folio 907 del Registro de Nacionalidad del Consulado de Uruguay en la capital argentina, bajo el número 10.052.

El documento que reafirma la nacionalidad de Carlos Gardel. Foto: Captura de Facebook /martinainvestigacion.

Allí, Gardel declaró haber nacido en Tacuarembó el 11 de diciembre de 1887, señaló que su profesión era la de artista y fijó como domicilio la calle Rodríguez Peña 451 de Buenos Aires. También afirmó ser hijo de Carlos —sin apellido consignado— y de María Gardel, ambos uruguayos y fallecidos para esa fecha.

El acta consigna además que los testigos fueron los uruguayos Juan Lagisquet y José Razzano. Este último, reconocido músico y compositor, integró durante más de una década el célebre dúo Gardel-Razzano y administró los negocios del cantor hasta 1933. El certificado expedido llevó el número 20.393.

La documentación se suma a otras pruebas reunidas en los últimos años por la investigadora argentina Martina Iñíguez, integrante de la Comisión Gardel Rioplatense. En diálogo con El País en 2020, Iñíguez había señalado que la documentación legal utilizada por Gardel durante su vida lo definía como argentino naturalizado y establecía que había nacido en Tacuarembó el 11 de diciembre de 1887, como hijo de Carlos y María Gardel.

La investigadora también destacó otro hallazgo relevante: haber demostrado que el cantor cursó estudios primarios en Montevideo. Según explicó, fue posible identificar una fotografía tomada en una escuela de la capital uruguaya mientras realizaba su primer año escolar. A partir de esa investigación, en 2018 la Intendencia de Montevideo colocó una placa conmemorativa en la calle Durazno 1476, donde funcionó la Escuela N.º 27 a la que habría asistido entre 1891 y 1893.

Más allá de los documentos oficiales, el propio Gardel dejó varias declaraciones públicas sobre su origen. En una entrevista publicada por La Tribuna Popular el 1.º de octubre de 1933 afirmó: “Nací en Tacuarembó, lo que por sabido es ocioso aclarar”. Días después reiteró esa versión en otro reportaje y volvió a hacerlo el 25 de octubre de ese año en una entrevista con El Telégrafo, donde se definió como “uruguayo y nacido en Tacuarembó”.

A esos testimonios se agrega otro documento tramitado poco antes de su muerte. El 20 de abril de 1935, al solicitar una cédula de identidad venezolana para presentarse artísticamente en ese país, declaró nuevamente haber nacido en Uruguay y haber adquirido posteriormente la nacionalidad argentina.

La discusión sobre los orígenes del Zorzal Criollo sigue generando controversias. Durante las Jornadas Gardelianas celebradas en Montevideo en 2025, Iñíguez cuestionó además una de las teorías más difundidas sobre el cantor: la que sostiene que en realidad era Charles Romuald Gardes, hijo de una planchadora francesa que lo habría llevado a Argentina cuando tenía apenas dos años.

Según la investigadora, quien asumió esa identidad fue en realidad Carlos Vacca, un niño nacido en Francia y posteriormente reinscripto como argentino, ahijado de Berta Gardes, madre del cantor.

Noventa y un años después de la muerte de Gardel, ocurrida el 24 de junio de 1935 en un accidente aéreo en Medellín, la aparición de nuevos documentos vuelve a alimentar una discusión que parece tan inmortal como su legado artístico.