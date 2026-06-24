Las frases más famosas de Carlos Gardel, a 91 años de la muerte del Zorzal Criollo en un accidente en Colombia

El 24 de junio de 1935 fallecía Carlos Gardel, en Medellín, Colombia. Cada año, se recuerda al Zorzal Criollo gracias a su legado y aporte a la cultura. Se trata de una de las figuras más importantes de la región, referente del tango en el mundo y dueño de clásicos que al día de hoy se siguen escuchando.

Ya sea que haya nacido en Toulouse, en Tacuarembó o donde digan las distintas teorías, pasó gran parte de su vida en Buenos Aires, ciudad donde se consolidó como una leyenda.

En su juventud, conoció a José Razzano, músico uruguayo con quien formó un dúo con el que ganó gran popularidad. Gardel se caracterizaba por su interpretación vocal y gran expresividad, sin descuidar su técnica. En 1923 obtuvo la nacionalidad argentina.

Carlos Gardel. Foto: Archivo.

Grabó cientos de canciones y composiciones entre las que destacan "Mi Buenos Aires querido”, “Volver”, “El día que me quieras”, “Por una cabeza”, “Cuesta abajo” y “Soledad”. Su éxito trascendió fronteras, ganando fama en Europa y el resto de América Latina. Supo diversificar su arte, al participar en películas como Melodía de arrabal y El Tango de Broadway, obras que ayudaron a difundir el tango en todo el mundo.

Carlos Gardel falleció el 24 de junio de 1935 en un accidente aéreo durante el despegue en el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, Colombia. Si bien tenía 44 años, su corta carrera es recordada en la actualidad y se convirtió en una leyenda del tango.

Las frases más icónicas de Carlos Gardel

"Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver no habrá más pena ni olvido".

"Un artista, un hombre de ciencia, no tiene nacionalidad. Un cantor tampoco, es de todos, y su patria es donde oye aplausos".

"Cuando necesito de paz, de tranquilidad, de sosiego, cuando muchos copetines y muchas farras me han cansado, vengo a ver a mi viejecita, y a su lado recobro fuerzas".

"Yo me siento muy feliz y satisfecho con el homenaje del pueblo. Porque es mi pueblo".

"La pregunta: ¿me quieres? No contiene para mí la emoción que se vuelca en la misma pregunta porteña: ¿me querés?".

"No basta con tener la voz más melodiosa para entonar un tango. Hay que sentirlo, además. Hay que vivir su espíritu".

"La gente de distintas partes del mundo podrá tener diferentes costumbres, idiomas extraños. Pero hay algo más hondo en común: la afinidad que nos da saber que todos somos miembros de la familia humana. Todos somos hermanos".

"He amado muchas veces en mi vida y conservo de ello gratísimos recuerdos, como que en todos mis amores he sido feliz. En ellos he querido de diferente manera según el temperamento de la chica, las circunstancias y el ambiente. Sin embargo, cada vez que me enamoro creo ser ésta la única ocasión en que verdaderamente he querido".

"Cómo voy a cantar palabras que no entiendo, frases que no siento".

"Mi idioma, señores, es el español… o mejor aún, el porteño. La pregunta ¿Me quieres? no contiene para mí la emoción que se vuelca en la misma pregunta porteña ¿Me querés? ¡Yo sé cantar solamente en criollo!".

Carlos Gardel. Foto: Archivo.

La Nación/GDA