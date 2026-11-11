La emoción del papa León XIV al despedirse de Argentina: "Gracias por recibirme con los brazos abiertos"

El papa León XIV cerró su última misa en Argentina con unas emotivas palabras de agradecimiento. Rodeado de los más de tres millones de fieles que se reunieron alrededor de la basílica de Luján el sumo pontífice llegó a derramar unas lágrimas que se secó rápidamente para poder continuar con la celebración.

"Queridos hermanos y hermanas: doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a este país, cuna de nuestro querido papa Francisco. Agradezco a todos los que trabajaron para que esto fuera posible: a las autoridades civiles y religiosas, a los organizadores, colaboradores y voluntarios, así como a las numerosas personas, familias y comunidades que participaron en cada uno de los encuentros o que los siguieron a través de los medios de comunicación. ¡Gracias, Argentina, por recibirme con los brazos abiertos!”, dijo segundos antes de emocionarse.

Papa León XIV durante la misa en Luján, Argentina. Foto: Tiziana Fabi/AFP.

Entre los aplausos del público, el papa volvió a agradecer y aseguró que se sintió "como en casa". "¡Hasta siempre, mi querida Argentina!", manifestó.

En el discurso que pronunció como despedida del país, antes de partir hacia el Aeropuerto de Ezeiza para dirigirse a Perú, pidió "generar un futuro nuevo, donde sea el amor el que tenga la última palabra", y cerró con una suerte de arenga: "Vayan y evangelicen, anuncien la alegría del Evangelio con palabras y obras de bien. Argentina, levántate y camina". Minutos antes de las 12, bajó del escenario, saludó por última vez y se subió a una camioneta negra en dirección al aeropuerto.

Misa del papa León XIV en Luján, Buenos Aires. Foto: Luis Robayo/AFP.

Visita del papa en el penal de Villa Devoto

Este miércoles el papa también visitó el penal de Villa Devoto, en Buenos Aires, donde escuchó los testimonios de varios presos en el último día de su visita a Argentina.

El pontífice entró en el gimnasio del centro penitenciario, un lugar muy vinculado a Jorge Mario Bergoglio, que acudió en varias ocasiones durante su etapa como arzobispo de Buenos Aires para lavar los pies a los presos en los Jueves Santos e incluso pasó allí una Navidad.

Papa León XIV durante la misa en Luján. Foto: Tiziana Fabi/AFP.

En su interior, unos 70 internos, funcionarios del Servicio Penitenciario Federal y miembros de la Pastoral Carcelaria escucharon al papa, que quiso acercarse a sus historias y señalar la dureza de la vida entre rejas.

León XIV habló de "la sensación de omnipotencia que provoca la droga, del falso poder que viene del dinero fácil, de la cobarde seguridad que otorga el ejercer la violencia sobre los más débiles, de la impunidad que es fruto de la corrupción".

Por La Nación/GDA