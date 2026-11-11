Luciano Pereyra se quebró al recibir al papa León XIV en Luján: el recuerdo que lo hizo llorar 26 años después

Luciano Pereyra no pudo contener las lágrimas este miércoles durante su presentación en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, donde cantó ante una multitud que esperaba la llegada del papa León XIV. El músico argentino, nacido en esa ciudad, protagonizó uno de los momentos más emotivos de la jornada cuando interpretó “Solo le pido a Dios”, la canción de León Gieco que, 26 años atrás, había cantado frente a Juan Pablo II en Roma.

La presentación tuvo un significado especial para Pereyra, que este viernes llegará a Montevideo para actuar en el Antel Arena, a las 21.00, como parte de su gira Te sigo amando. Antes de reencontrarse con el público uruguayo, el artista participó de la celebración religiosa que marcó el cierre de la visita de León XIV a Argentina.

"Muy buenos días, Luján. Buenos días, Argentina. Muchas gracias por esta hermosa posibilidad de poder cantar en mi tierra", expresó al subir al escenario, mientras los fieles agitaban banderas argentinas y del Vaticano.

Su repertorio comenzó con "Si no es contigo", uno de sus lanzamientos más recientes, y continuó con canciones como "Tu mano", "El elegido" y "Seré".

Durante la presentación, Pereyra compartió con el público una frase que, según contó, alguien le había dicho tiempo atrás: "Llevá siempre una canción en la mano porque no sabés quién puede necesitarla". Luego invitó a los presentes a cantar juntos y tomarse de las manos. Sin embargo, el momento de mayor emoción llegó cuando se preparaba para interpretar el clásico de León Gieco.

"Nos vamos preparando para recibir en esta hermosa ciudad de Luján al Santísimo Padre, el papa León", empezó diciendo. Mientras hablaba, el cantante se secó las lágrimas y recordó su encuentro con Juan Pablo II en el año 2000, durante el Jubileo de los Jóvenes celebrado en Roma.

"Con esta canción que tuve la oportunidad de cantar hace 26 años, un mensaje de paz, amor y unión hoy en día para todos los argentinos, todos juntos cantemos esta canción que se llama ‘Solo le pido a Dios’", expresó, visiblemente conmovido. La interpretación fue acompañada por los miles de fieles reunidos frente a la Basílica, que se sumaron al estribillo de la canción.

Horas después, Pereyra compartió el video del momento en su cuenta de Instagram y escribió: “El alma vuela y las canciones se adentran en el corazón para unirnos una vez más. La bendición de cantar en mi tierra, Luján, para recibir a tantos hermanos”.

Cómo se enteró de que cantaría para el Papa

La emoción de Pereyra había empezado semanas antes. A fines de octubre, durante una entrevista con La Nación, recordó el momento en que su representante le confirmó que participaría de la visita papal.

La noticia llegó en pleno concierto, durante la última de sus presentaciones en el Movistar Arena de Buenos Aires. El cantante estaba en medio de un cambio de vestuario cuando su mánager se acercó corriendo para contarle que habían confirmado su participación en Luján. "Me quedé medio petrificado", confesó. En ese momento, todavía tenía que regresar al escenario para terminar el espectáculo, pero decidió compartir la noticia con sus seguidores.

Según relató, abrazó a su representante y enseguida habló con el director musical para modificar la lista de canciones. Quería interpretar “Solo le pido a Dios”, el mismo tema que había cantado ante Juan Pablo II cuando tenía 18 años.

“Creo que no había mejor manera de compartirlo que decirlo ahí y cantarlo con un tema tan significativo no solo para mí, porque se lo pude cantar al papa Juan Pablo II, sino que además es una canción con un mensaje muy significativo para todos los argentinos y para todo el mundo”, explicó.

El músico también reconoció que la posibilidad de recibir a León XIV en su ciudad natal era una experiencia que nunca había imaginado. “Cada vez que hablo del tema, la emoción está muy a flor de piel”, aseguró.

Este miércoles finalmente pudo concretar ese encuentro con el público de Luján. Y volvió a emocionarse con la misma canción que había interpretado en Roma más de un cuarto de siglo atrás.

Luciano Pereyra canta este viernes en el Antel Arena

Después de su participación en Luján, Pereyra continuará su agenda de conciertos con una presentación en Uruguay. Este viernes 13 de noviembre, a las 21.00, actuará en el Antel Arena como parte del Te sigo amando Tour.

El espectáculo incluirá canciones de distintas etapas de su carrera, junto con material reciente. Será una nueva oportunidad para que el público uruguayo escuche en vivo éxitos como “Seré”, “Si no es muy tarde” y “Te sigo amando”. Las entradas están a la venta a través de Tickantel, con precios que van de 2.000 a 6.500 pesos.

Con información de La Nación/GDA