Las Llamadas 2027 llevarán el nombre de Ruben Rada: el carro "Muriendo de plena" y todas las fechas del Carnaval

El Desfile de Llamadas de 2027 llevará el nombre de Ruben Rada, fallecido el pasado 26 de agosto a los 83 años. El homenaje se realizará el viernes 5 y sábado 6 de febrero, cuando las comparsas recorran la calle Isla de Flores, en los barrios Sur y Palermo. Además, el carro oficial del Carnaval estará dedicado al músico y se inspirará en una de sus canciones más populares: “Muriendo de plena”.

Los anuncios se realizaron este martes durante la presentación del Carnaval 2027, que tuvo lugar en la Sala Azul de la Intendencia de Montevideo, con la participación del intendente Mario Bergara, la directora de Cultura, Débora Quiring, y representantes de Daecpu.

El homenaje a Rada tendrá dos componentes. Por un lado, las dos jornadas del Desfile de Llamadas llevarán su nombre. Por otro, el carro alegórico que participará en el Desfile Inaugural, las Llamadas y los corsos barriales estará inspirado en “Muriendo de plena”, canción que el músico grabó en ¿Quién va a cantar?, su disco más exitoso.

Bergara adelantó que el carro se llamará “Muriendo de plena” y representará el banquete que aparece en la canción, "con vino tinto, pollito y arroz". La propuesta recorrerá distintos puntos de Montevideo durante la temporada de Carnaval.

En declaraciones a Subrayado, Quiring confirmó que ambos homenajes buscan reconocer la trayectoria de Rada, una de las figuras centrales de la música popular uruguaya y especialmente del candombe.

La elección del músico está vinculada a su extensa relación con el Carnaval. Desde sus inicios, Rada participó en comparsas y murgas, y su repertorio se convirtió en una referencia frecuente para los conjuntos carnavaleros. Su influencia también se extendió a varias generaciones de músicos vinculados al candombe.

“Su impacto va más allá de su propia participación en comparsas y murgas. Está claro que su música y su figura fueron fuente de inspiración para la actuación de tantos y tantos conjuntos durante décadas”, expresó Bergara durante el lanzamiento.

Las fechas confirmadas del Carnaval 2027

La Intendencia también confirmó el calendario de los principales desfiles y del Concurso Oficial. El jueves 21 de enero se realizará el Desfile Inaugural del Carnaval por la avenida 18 de Julio. Al día siguiente, viernes 22, será el turno del Desfile de Escuelas de Samba, que también recorrerá la principal avenida de Montevideo.

El lunes 25 de enero comenzará el Concurso Oficial de Carnaval 2027 en el Teatro de Verano, con la participación de los conjuntos clasificados en las distintas categorías.

Las Llamadas se celebrarán el viernes 5 y sábado 6 de febrero, mientras que los corsos barriales están previstos entre el 11 y el 27 de febrero. La programación incluirá, además, espectáculos en la Red de Escenarios Populares y escenarios móviles.

Antes, el domingo 13 de diciembre, se realizará el Desfile de Carnaval de las Promesas por 18 de Julio. El concurso de esa categoría comenzará el lunes 21 de diciembre en el Teatro de Verano.

La Prueba de Admisión volvió a la televisión

Otra de las novedades anunciadas durante el lanzamiento fue el regreso de la transmisión televisiva de la Prueba de Admisión del Carnaval, después de ocho años. La instancia empezó este martes 10 de noviembre en el Teatro de Verano y se extenderá hasta el lunes 16. Participan 34 conjuntos distribuidos en siete jornadas, que buscan un lugar en el próximo Concurso Oficial.

Todas las etapas podrán verse por TV Ciudad, con transmisiones que iniciarán a las 20.00, media hora antes del inicio de las actuaciones. También estarán disponibles mediante el streaming de Antel. El equipo de las transmisiones estará integrado por Florencia Infante, Diego Waisrub, Jimena Vázquez, Imanol Sibes y Martín Duarte.

Para asistir a la Prueba de Admisión, la entrada consiste en un alimento no perecedero, que posteriormente será distribuido entre instituciones sociales.

La programación continuará en diciembre con las instancias finales de Murga Joven y el Carnaval de las Promesas, antes del comienzo del Concurso Oficial en enero.