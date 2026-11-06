Carnaval 2027: por dónde se podrá ver la Prueba de Admisión y qué figuras conducirán la transmisión

La preparación para el Carnaval 2027 empieza a entrar en una de sus etapas decisivas. Antes de que los conjuntos lleguen al Concurso Oficial, el Teatro de Verano recibirá a las agrupaciones que no llegaron a la Liguilla, y buscarán un lugar en la próxima edición. La instancia, que cada año marca el comienzo del camino hacia el Carnaval, también tendrá este año una importante presencia en televisión.

La señal capitalina, TV Ciudad transmitirá en vivo la Prueba de Admisión desde el martes 10 de noviembre, con una cobertura que comenzará a las 20.00.

Al frente estarán cuatro figuras conocidas del Carnaval: Florencia Infante, Diego Waisrub, Imanol Sibes y Jimena Vázquez.

Son cuatro conductores con una importante trayectoria en el Carnaval. Infante y Vázquez formaron parte de humoristas Cyranos, con los que cosecharon varios primeros premios, y luego incursionaron en la categoría murga. Diego Waisrub también es un nombre conocido de la fiesta popular, mientras que Imanol Sibes fue distinguido como figura máxima del Carnaval 2025 y 2026 por su trabajo en la murga Doña Bastarda.

Imanol Sibes, figura máxima del Carnaval en 2025 y 2026, será uno de los conductores de la Prueba de Admisión que transmitirá TV Ciudad. Foto: Archivo. Foto: Diego Castro Famea

Para dar lugar a la transmisión, el canal modificará su programación habitual. Ya había anunciado que levantaría tres de sus programas habituales: La Aldea, Sobre Ciencia e Ideas Cruzadas.

La Prueba de Admisión se desarrollará entre el martes 10 y el lunes 16 de noviembre en el Teatro de Verano. Serán siete jornadas, que comenzarán a las 20.30, en las que 34 conjuntos de distintas categorías presentarán parte de sus espectáculos ante el jurado con el objetivo de conseguir un lugar en el Concurso Oficial del Carnaval 2027.

Carnaval 2026. Foto: Archivo. Foto: Cortesía Salus.

Participarán murgas, revistas, parodistas, humoristas y sociedades de negros y lubolos. El jurado estará integrado por Gabriela Barboza, como presidenta; Alfredo Leirós, como presidente alterno; Adriana Do Reis, Eduardo Outerello, Fernando Imperial y Susana Bosch.

Quienes quieran asistir a la Prueba de admisión en el Teatro de Verano podrán hacerlo entregando un alimento no perecedero como entrada. Lo recibido será distribuido por la Intendencia de Montevideo y Daecpu entre instituciones sociales, escuelas, clubes barriales y otras organizaciones.