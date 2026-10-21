Nuevo contrato por la televisación del Carnaval: Tenfield se queda con la Fiesta de Momo por siete años

Mientras algunos conjuntos comienzan a calentar motores para la prueba de admisión al Carnaval 2027, y otras agrupaciones preparan sus espectáculos para la próxima edición del Concurso Oficial del Carnaval que ya anunció actualizó su reglamento y puso en venta los abonos para la próxima edición, Daecpu anunció un acuerdo por los derechos de televisación de la Fiesta de Momo.

Desde que finalizó la pasada edición del Concurso oficial se anunció el regreso de históricas agrupaciones, fichajes importantes y bajas en distintos conjuntos. Ahora, la directiva de Daecpu anunció en qué pantalla se podrá ver la mayor fiesta popular de nuestro país.

Este miércoles, la directiva de Daecpu, Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos Populares del Uruguay, acordó un contrato con Tenfield para la televisación de los próximos siete años del Concurso Oficial.

Además, y de acuerdo a una publicación en X del periodista Diego Castro de Telemundo, "El acuerdo incluye la realización de un Carnaval de invierno en distintos puntos del país, con los conjuntos mejor clasificados de cada categoría".

.@daecpu_oficial y @tenfieldoficial acordaron un contrato por derechos de televisación del Carnaval por 7 años. El acuerdo incluye la realización de un Carnaval de invierno en distintos puntos del pais, con los conjuntos mejor clasificados de cada categoría. https://t.co/lhrtSlVHFf — Diego Castro (@DiegodCastroc) October 21, 2026

De esta forma, el Concurso Oficial del Carnaval, que comienza el lunes 25 de enero de 2027 en el Teatro de Verano, continuará su transmisión por televisión a través de la pantalla del canal de cable VTV.

Previo al comienzo del Concurso, que estará conducido por Miguel Villalba y Lucila Rada (quien llega en reemplazo de Paola Bianco) se definirán los conjuntos que participarán de la edición. La prueba de admisión comenzará el 10 de noviembre en el Teatro de Verano, donde participarán 34 conjuntos en 7 etapas.

En la pasada edición, los ganadores del Concurso Oficial del Carnaval 2026 fueron Doña Bastarda en categoría murga (obtuvieron 2.757 puntos), Momosapiens en parodistas (con 1.110 puntos), Sociedad Anónima en humoristas (1.147 puntos), Yambo Kenia en Sociedad de negros y lubolos (1.132 puntos) y La Compañía en categoría revistas (1.416 puntos).