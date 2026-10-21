La banda BTS transmitirá en vivo su último concierto en Buenos Aires, y se podrá ver en Uruguay: los detalles

Todo lo que rodea a BTS se convierte en tendencia en el mundo. Así fue con la salida de cada uno de sus integrantes luego de pasar por el servicio militar obligatorio en Corea del Sur; también con su regreso a los escenarios, su elogiado nuevo disco, Arirang, y su gira por Latinoamérica.

Esta semana, BTS se presenta por primera vez en Argentina con entradas agotadísimas desde hace varios meses. Y mientras las Army, o sea las fanáticas del septeto que integran RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook, ya comenzaron la cuenta regresiva para los shows de este miércoles, viernes y sábado en el Estadio Único Diego Armando Maradona en La Plata, la banda anunció una sorpresa para quienes no consiguieron entradas.

Tras agotarse de inmediato las tres fechas, la banda surcoreana decidió transmitir en vivo su último recital en la Argentina en el cine. La propuesta que en Buenos Aires se podrá ver por las cadenas Cinépolis y Cinemark Hoyts, también se podrá ver en Uruguay en la pantalla grande,

Se trata de una modalidad que ya realizó la banda con los primeros conciertos del Arirang Tour, en Corea del Sur y Japón.

Cómo ver desde Uruguay el concierto de BTS en Buenos Aires

A través de la página oficial de BTS, aparecen las salas adheridas para el evento que tendrá lugar este sábado 24 de octubre, y Uruguay aparece entre los países donde se podrá seguir en vivo el concierto. La proyección está anunciada únicamente en el complejo Movie Montevideo Shopping, y las entradas están a la venta por la web de Movie, y en la boletería de la sala. El show comienza a las 20.00, aunque la proyección está anunciada para que inicie las 19.45, para poder seguir la previa del show.

Además de la posibilidad de ver concierto en vivo en pantalla grande, está anunciada otra función para el domingo 25, donde se verá el recital en diferido.