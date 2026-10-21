La contundente frase de Ricardo Darín sobre el conflicto de Hernán Casciari: “Eso fue un error de parte de él"

El conflicto judicial y mediático que rodea al escritor argentino Hernán Casciari por las denuncias vinculadas al financiamiento colectivo de sus proyectos audiovisuales sumó un nuevo capítulo. Luego del descargo de Diego Peretti, quien usó sus redes sociales para distanciarse de los cuestionamientos, el actor Ricardo Darín compartió su mirada sobre el tema y analizó los riesgos y complejidades de este modelo de producción participativa.

Al ser consultado por el programa Intrusos sobre el escándalo que salpica a las iniciativas impulsadas por la comunidad Orsai, el actor de la serie El eternauta y la película Lo dejamos acá, ambas de Netflix, se mostró al tanto de la situación pero diferenció los aspectos administrativos de la labor creativa. “Me parece que eso va más por el lado administrativo que artístico”, sostuvo de entrada el también protagonista de Argentina, 1985.

Darín aclaró que nunca recibió una propuesta concreta para participar en emprendimientos de este tipo, aunque admitió que desde un principio tuvo dudas sobre la viabilidad operativa de convocar a miles de pequeños inversores. “En un momento, cuando lo escuché hace un par de años, tuve la sensación de que iba a ser difícil administrar eso. Sobre todo si hay tanta gente que colabora, es difícil estar en contacto permanente con todo eso y que estén al tanto de qué es lo que ocurre”, explicó el actor, quien remarcó que se trataba únicamente de una percepción propia.

A pesar de no conocer personalmente a Casciari, Darín se refirió a las declaraciones del escritor, quien negó de manera categórica que haya existido una intención de estafar a los aportantes. “Escuché o leí que él dice que no acepta que se hable de una estafa porque no era ese para nada el propósito, cosa que me parece que sí debe ser así”, opinó el actor. Para él, el trasfondo de las denuncias respondería a un problema organizativo: “Ahí debe haber ocurrido algo, problemas administrativos o se le fue de las manos”.

El punto más crítico de su análisis llegó al abordar uno de los reclamos centrales de los damnificados: las supuestas garantías que la producción ofrecía sobre el retorno o el éxito del proyecto. Incluso, el propio Casciari había dicho en el programa Perros de la calle que conduce Andy Kustnezoff que el proyecto daría ganancias, algo que el conductor intentó moderar al escuchar su entusiasmo. Ante la pregunta del cronista, Darín fue contundente respecto a las expectativas que se pueden generar en el ámbito del espectáculo.

Ricardo Darín. Foto: Archivo. Foto: Difusión.

“Eso fue un error de parte de él. Yo no lo conozco, no lo puedo juzgar. Me parece que sí es un error porque en ningún proyecto de orden artístico vos podés dar la seguridad de que va a funcionar. Es algo que está librado a cómo resulte, cómo salga, cuál sea el resultado”, concluyó.

La Nación/GDA