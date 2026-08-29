“Canelones”, la historia de Hernán Casciari que se convirtió en película, se estrenó en exclusiva en Flow

Canelones, la película basada en uno de los relatos más celebrados del escritor argentino Hernán Casciari, llegó en exclusiva al On Demand de Flow. La producción combina comedia negra, suspenso y drama para llevar a la pantalla una historia nacida de una inquietante anécdota real.

Dirigida por Christian Basilis y Ana Laura Gussoni, la película está protagonizada por Verónica Llinás, Darío Barassi, Agustín “Rada” Aristarán y César Bordón. El proyecto fue impulsado por Orsai Audiovisuales bajo su particular modelo de producción comunitaria, con más de cinco mil socios productores que participaron de su financiación.

La historia tiene su origen en un episodio de la adolescencia de Casciari. En 1987, Hernán y su amigo Chiri se divertían realizando llamadas telefónicas al azar para hacer bromas. En una de ellas, una mujer creyó reconocer en la voz del joven a Daniel, un hijo al que hacía mucho tiempo que no veía. Casciari siguió el juego: le dijo que estaba por llegar a visitarla y le pidió que preparara canelones.

Aquella situación se convirtió años después en Canelones, relato publicado en 2007 en el blog de Casciari y posteriormente incorporado a sus espectáculos de narración oral. El texto encontraba buena parte de su potencia en aquello que no contaba: la llamada terminaba dejando abiertas sus consecuencias y depositaba en el lector el peso de imaginar qué había ocurrido después.

La película toma esa anécdota como punto de partida, pero expande considerablemente la historia. El secuestro de Chichita, la madre de Casciari, pone en marcha una trama de venganza que transcurre durante una única noche. Daniel Olesnik busca ajustar cuentas por aquella broma adolescente y obliga a los protagonistas a enfrentarse, décadas después, con las consecuencias de un episodio que parecía sepultado en el pasado.

Barassi interpreta una versión ficcional de Hernán Casciari, mientras que Aristarán encarna a Chiri. Llinás se pone en la piel de Chichita y Bordón interpreta a Olesnik, personaje creado especialmente para la adaptación cinematográfica.

De esta manera, el film abandona parte de la ambigüedad del cuento para construir un thriller con causas, consecuencias y un desenlace definido. La adaptación amplía personajes y conflictos y transita por diferentes registros, desde la comedia costumbrista y el humor negro hasta el policial y el drama familiar.

Canelones fue concebida originalmente como una miniserie, pero durante su desarrollo terminó transformándose en largometraje. Basilis —el verdadero Chiri que protagonizó junto a Casciari aquellas llamadas adolescentes— comparte la dirección con Gussoni, mientras que Casciari, Basilis y Josefina Licitra participaron en la construcción de la historia cinematográfica.

Se trata del segundo largometraje surgido de la Comunidad Orsai, el proyecto cultural creado alrededor de Casciari que propone una modalidad alternativa de producción financiada por miles de socios. Su primera experiencia cinematográfica había sido La uruguaya, dirigida por Ana García Blaya y basada en la novela de Pedro Mairal.

Con Canelones, Orsai vuelve a trasladar a la pantalla una obra literaria bajo ese modelo colectivo, aunque esta vez el desafío fue transformar un relato breve, sostenido en el azar, la culpa y lo no dicho, en una película con una trama mucho más desarrollada.

Desde el jueves 27 de agosto, Canelones está disponible en exclusiva en el catálogo On Demand de Flow.

