Diego Peretti rompió el silencio tras el escándalo de Hernán Casciari: negó manejar fondos y fue contundente

El actor argentino Diego Peretti se pronunció tras la denuncia contra Hernán Casciari por presuntas irregularidades en la gestión de fondos de producciones de Orsai y aclaró cuál fue su participación en La muerte de un comediante, película realizada bajo el sistema de financiamiento colectivo de la compañía.

Mediante la publicación que realizó en su cuenta de Instagram, Peretti explicó que Casciari le había propuesto realizar la película mediante el modelo que Orsai ya había implementado para producir La uruguaya, en el que las personas que aportaban dinero podían participar del proyecto como "socios productores".

"Fui contratado por Orsai para dirigir mi primera película (codirigida con Javier Beltramino), en la que también fui protagonista y responsable de la escritura del guion. Estas dos últimas actividades realizadas ad honorem", detalló Peretti en el comunicado que difundió a través de su cuenta de Instagram.

El actor sostuvo que desde el comienzo tanto él como el resto del equipo eran conscientes de que la realización de la película dependía del aporte de miles de personas. "Sabíamos lo que eso significaba y la responsabilidad que teníamos. Junto a todo el equipo técnico y artístico, trabajamos muchísimo para hacer la mejor película posible", expresó.

Luego buscó diferenciar su tarea artística de la gestión económica del proyecto. "Quiero dejar en claro que tanto Javier como yo firmamos contratos con Orsai por honorarios fijos, a cambio de trabajos artísticos concretos", señaló.

En ese sentido, afirmó: "Ninguno de los dos —por él y Beltramino— participó en la definición de las condiciones ofrecidas a los socios productores, incluidas las económicas, ni tuvo a su cargo la recaudación de fondos, su administración o la gestión financiera del proyecto”.

El comunicado de Peretti fue compartido en sus redes sociales junto a la siguiente frase: "Esto es todo lo que tengo para decir sobre este tema".

Hernán Casciari. Foto: Estefanía Leal.

El descargo se conoció luego de que, como informó La Nación, un grupo de 18 personas denunciara a Casciari por presuntas irregularidades en la gestión de fondos de películas de Orsai Audiovisuales SRL, compañía de la que el escritor es socio gerente. La presentación fue radicada en el Juzgado Criminal y Correccional N° 34.

Tras conocerse la presentación judicial, Casciari realizó su propio descargo en las redes sociales y rechazó las acusaciones. "No acepto que se hable de estafa. Jamás vamos a hacer esto", afirmó. Además, compartió un código QR para acceder a las planillas con los gastos de las obras audiovisuales cuestionadas.

El escritor reconoció que uno de los proyectos de Orsai había tenido problemas y señaló que durante 2025 pidió disculpas a quienes habían aportado dinero para Mano a mano. "Nos equivocamos en un montón de cosas", admitió, aunque sostuvo que esos errores se cometieron “de buena leche” y negó que hubiera existido una estafa, un fraude o un esquema Ponzi.

Casciari también buscó desvincular de la controversia a las figuras que participaron de las producciones. Al referirse a la repercusión del caso, afirmó que el ruido mediático se generó por "los actores, actrices y figuras" que acompañan a Orsai y remarcó que "no tienen nada que ver con el problema".

El sistema de financiamiento había tomado notoriedad con La uruguaya, estrenada en 2023 y basada en la novela de Pedro Mairal. Para concretar el proyecto, Orsai puso en circulación bonos desde los US$100 y 1961 personas aportaron dinero y se convirtieron en productores. La película tuvo un presupuesto de alrededor de US$600 mil dólares.