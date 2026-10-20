Luto en Argentina: murió Antonio Grimau a los 82 años, el galán que actuó con Susana Giménez en Punta del Este

El espectáculo argentino está de luto por la muerte de Antonio Grimau. El actor, figura de las telenovelas y el teatro de la vecina orilla, falleció a los 82 años. La Asociación Argentina de Actores y Actrices confirmó la noticia este martes y destacó sus más de cinco décadas de trayectoria.

"Con pesar, despedimos al actor Antonio Grimau", expresó la entidad. En su comunicado destacó que, a través de su trabajo en escenarios y pantallas, construyó una trayectoria que forma parte de la historia del espectáculo argentino y envió sus condolencias a familiares, amigos y colegas. No trascendieron de inmediato las causas de su muerte.

El intérprete tenía un vínculo reciente con Uruguay. En 2022 llegó a Punta del Este para acompañar a Susana Giménez en Piel de Judas, la comedia con la que la diva volvió al teatro. En el Enjoy interpretó a Alexis Bruker, un violinista prestigioso y vanidoso, esposo del personaje de Giménez. El elenco incluyó a los uruguayos Patricia Álvarez López y Sebastián Slepovich. La obra volvió a presentarse en el balneario durante la temporada 2023-2024, cuando Susana anunció su despedida de los escenarios.

La última gira uruguaya anunciada de Grimau, sin embargo, sufrió un contratiempo. En mayo de este año tenía previsto actuar junto a Betiana Blum en El verdadero diario de Adán y Eva, una comedia basada en textos de Mark Twain, en el Teatro Stella y otras ciudades del país. Pero las funciones originales tuvieron que reprogramarse por problemas de salud del actor. Grimau tampoco pudo acompañar a Blum durante la promoción de la obra en Montevideo.

La gira uruguaya fue reprogramada para mayo, junio y julio. Al terminar la gira, Blum publicó una foto en Instagram junto a su compañero. "Despedida del hermoso teatro de Montevideo", escribió en referencia al Teatro Stella.

Nacido en Lanús en 1944, se llamaba Antonio Rebolini y encontró su vocación artística siendo adolescente. Con el tiempo se convirtió en uno de los galanes más populares de la televisión argentina. Con Cristina Alberó marcó una época gracias a Trampa para un soñador y Quiero gritar tu nombre, dos telenovelas de gran repercusión que llegaron a otros países.

Lejos de quedar encasillado en aquellos romances, desarrolló una carrera versátil. Participó en Ricos y famosos, Soy gitano, Padre Coraje, Se dice amor y Valientes, entre otras ficciones, y en 2018 encarnó a Sandro en su madurez en la serie Sandro de América, una interpretación que le valió un premio Martín Fierro. También trabajó en cine y protagonizó montajes de clásicos como Hamlet y El avaro.

Despedimos al actor Antonio Grimau. A través de su trabajo en los escenarios y las pantallas, construyó una sólida trayectoria que forma parte de la historia del espectáculo argentino. Abrazamos a sus seres queridos en este momento de dolor.https://t.co/JwCORNmi3W pic.twitter.com/mS1ZBsSp0g — Asociación Argentina de Actores y Actrices (@actoresprensa) October 20, 2026

Su carrera continuó activa incluso después de atravesar problemas de salud. En 2021 contó que una internación por covid lo había dejado muy debilitado, pero pudo volver al teatro. Todavía a inicios de 2026 integraba el elenco de Vamo’ los pibes, junto a Raúl Lavié, Osvaldo Laport y Osvaldo Santoro.