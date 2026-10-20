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Luto en Argentina: murió Antonio Grimau a los 82 años, el galán que actuó con Susana Giménez en Punta del Este

La Asociación Argentina de Actores confirmó la muerte del intérprete, recordado por sus novelas y por "Piel de Judas" en Punta del Este. En mayo se reprogramó una gira uruguaya por problemas de salud.

El País
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20/10/2026, 10:17
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Antonio Grimau

El espectáculo argentino está de luto por la muerte de Antonio Grimau. El actor, figura de las telenovelas y el teatro de la vecina orilla, falleció a los 82 años. La Asociación Argentina de Actores y Actrices confirmó la noticia este martes y destacó sus más de cinco décadas de trayectoria.

"Con pesar, despedimos al actor Antonio Grimau", expresó la entidad. En su comunicado destacó que, a través de su trabajo en escenarios y pantallas, construyó una trayectoria que forma parte de la historia del espectáculo argentino y envió sus condolencias a familiares, amigos y colegas. No trascendieron de inmediato las causas de su muerte.

El intérprete tenía un vínculo reciente con Uruguay. En 2022 llegó a Punta del Este para acompañar a Susana Giménez en Piel de Judas, la comedia con la que la diva volvió al teatro. En el Enjoy interpretó a Alexis Bruker, un violinista prestigioso y vanidoso, esposo del personaje de Giménez. El elenco incluyó a los uruguayos Patricia Álvarez López y Sebastián Slepovich. La obra volvió a presentarse en el balneario durante la temporada 2023-2024, cuando Susana anunció su despedida de los escenarios.

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La última gira uruguaya anunciada de Grimau, sin embargo, sufrió un contratiempo. En mayo de este año tenía previsto actuar junto a Betiana Blum en El verdadero diario de Adán y Eva, una comedia basada en textos de Mark Twain, en el Teatro Stella y otras ciudades del país. Pero las funciones originales tuvieron que reprogramarse por problemas de salud del actor. Grimau tampoco pudo acompañar a Blum durante la promoción de la obra en Montevideo.

La gira uruguaya fue reprogramada para mayo, junio y julio. Al terminar la gira, Blum publicó una foto en Instagram junto a su compañero. "Despedida del hermoso teatro de Montevideo", escribió en referencia al Teatro Stella.

Nacido en Lanús en 1944, se llamaba Antonio Rebolini y encontró su vocación artística siendo adolescente. Con el tiempo se convirtió en uno de los galanes más populares de la televisión argentina. Con Cristina Alberó marcó una época gracias a Trampa para un soñador y Quiero gritar tu nombre, dos telenovelas de gran repercusión que llegaron a otros países.

Lejos de quedar encasillado en aquellos romances, desarrolló una carrera versátil. Participó en Ricos y famosos, Soy gitano, Padre Coraje, Se dice amor y Valientes, entre otras ficciones, y en 2018 encarnó a Sandro en su madurez en la serie Sandro de América, una interpretación que le valió un premio Martín Fierro. También trabajó en cine y protagonizó montajes de clásicos como Hamlet y El avaro.

Su carrera continuó activa incluso después de atravesar problemas de salud. En 2021 contó que una internación por covid lo había dejado muy debilitado, pero pudo volver al teatro. Todavía a inicios de 2026 integraba el elenco de Vamo’ los pibes, junto a Raúl Lavié, Osvaldo Laport y Osvaldo Santoro.

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