Murió una de las "chicas de Olmedo" a los 61 años: cayó con su auto en una zanja y hay dudas sobre el accidente

Marcela Ortiz, reconocida figura de la televisión y el modelaje argentino durante los años noventa, murió a los 61 años, luego de un accidente automovilístico ocurrido el pasado fin de semana en la zona de Tigre, al norte de Buenos Aires. Los primeros reportes indican que la actriz perdió el control de su vehículo y terminó dentro de una zanja.

Pese a la asistencia de los bomberos y el personal médico, los esfuerzos de reanimación no dieron resultado. Los equipos de emergencia le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), utilizaron un desfibrilador y le suministraron adrenalina, pero no lograron salvarle la vida. Su fallecimiento ocurrió poco antes de la llegada de su hija, Shelsian, al lugar del accidente.

La muerte de Ortiz generó interrogantes en el mundo del espectáculo argentino. En el programa Primicias Ya, de América TV, el periodista Luis Ventura relató las circunstancias del accidente y aseguró que inicialmente existieron reservas en el entorno familiar sobre la difusión de la noticia.

Ventura llegó a calificar el episodio como "una muerte dudosa", debido a la mecánica del incidente y a la falta de explicaciones claras sobre las causas del despiste. Una de las hipótesis es que la actriz pudo haber sufrido un paro cardíaco antes del choque, aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre las circunstancias de su fallecimiento.

Según informó Infobae, el accidente ocurrió en Villa La Ñata, en la localidad de Benavídez, perteneciente al partido bonaerense de Tigre. Ortiz conducía sola un Renault Sandero cuando perdió el control y terminó en una zanja. La causa quedó en manos de la fiscalía de Benavídez, que solicitó una autopsia para determinar si la muerte estuvo relacionada con una descompensación previa o con el impacto del vehículo.

La trayectoria de Ortiz estuvo marcada por una alta exposición pública y diversos hitos mediáticos. La exmodelo integró el grupo de las llamadas "chicas de Olmedo", las mujeres que acompañaban al recordado humorista argentino Alberto Olmedo en sus espectáculos y apariciones televisivas. También desarrolló una carrera vinculada al sector de la perfumería y las joyerías.

Su vida privada ocupó las portadas de las revistas argentinas tras su matrimonio con Raúl Taibo, uno de los galanes más populares de las telenovelas de aquel país durante los años ochenta y noventa. La boda, celebrada a comienzos de los noventa, fue transmitida por Canal 9 de Argentina durante la gestión de Alejandro Romay, histórico empresario y productor televisivo.

La relación terminó en un prolongado conflicto judicial. Posteriormente, la actriz contrajo matrimonio con Samy Saúl, sobrino de Romay, con quien tuvo a su única hija. Sus vínculos sentimentales también incluyeron su paso por el entorno de Guillermo Coppola, histórico representante de Diego Maradona, durante los años de mayor exposición internacional del futbolista.

Aquella etapa la situó en constantes cruces mediáticos con figuras del espectáculo argentino, entre ellas Amalia "Yuyito" González, exvedette y conductora televisiva, y la actriz María Fernanda Callejón.

La vida de Ortiz también tuvo capítulos de extrema dureza. En diversas entrevistas, relató episodios de violencia de género, entre ellos una agresión con arma blanca por parte de una expareja. La artista afirmó en más de una ocasión que su hija había sido su mayor sostén durante los momentos de profunda vulnerabilidad emocional.

Raúl Taibo y Marcela Ortiz.

En el ambiente artístico argentino se la recuerda como una mujer que conocía los secretos de la industria del espectáculo y que mantuvo una postura firme pese a los conflictos que atravesó.

Su hija Shelsian confirmó la noticia a través de Instagram con un mensaje de despedida que reflejó el dolor por la pérdida: "Mami, te me fuiste. Nada de lo que pueda decirte y te dije necesito exponerlo por acá. Solo que te amo y espero que encuentres toda la luz y paz que merecés".

La joven también pidió paciencia y respeto mientras atraviesa el duelo por la muerte de su madre. Mientras tanto, la Justicia argentina continúa investigando las circunstancias del accidente para establecer qué provocó el despiste y determinar las causas del fallecimiento de la actriz.

La Nación/GDA