Carlos Tanco y el escándalo de Lust en "Doble vía": "Vino con masitas y lo estaba esperando una colonoscopia"

Una semana después de la polémica entrevista a Eduardo Lust que provocó un intenso debate en las redes, Carlos Tanco visitó Doble vía, el programa de Juanchi Hounie y Leonardo Haberkorn en Canal 12, y ofreció su interpretación de lo sucedido.

El humorista, creador del popular personaje Darwin Desbocatti, recurrió a una insólita comparación que involucró a señoras de Pocitos, masitas y una colonoscopía para explicar lo que, a su entender, fue un choque entre las expectativas del exdiputado y las preguntas de los periodistas.

Durante la emisión de este domingo, Tanco aseguró que había visto parte de la entrevista a Lust, así como la conversación con el periodista Gabriel Pereyra, que inauguró el ciclo el 4 de octubre. Al referirse a la controversia que dominó la conversación pública durante la última semana, bautizó el episodio como el "Escanda-Lust" y ofreció una interpretación que desató las risas en el estudio.

"Para mí fue un malentendido. Yo creo que Lust vino a una charla de rummy-canasta con masitas, con señoras de Pocitos. Dice: 'Me llamaron unas señoras de Pocitos', y lo estaba esperando una colonoscopía en vivo", lanzó.

Detrás de la humorada, Tanco planteó que Lust llegó al programa con una idea equivocada sobre el tipo de entrevista que iba a enfrentar. "En ese choque de expectativas y realidades se generó ese quiebre", explicó, antes de profundizar en el lugar que ocupa actualmente el exlegislador en la política uruguaya.

"Realmente me parece que lo estaban entrevistando como una suerte de emergente político considerable, de un tamaño creciente y popular, pero él no se esperaba eso porque tiene ese discurso de que está afuera de la política partidaria. Y ustedes no lo recibieron de esa forma", comentó.

Fue entonces cuando Leonardo Haberkorn le preguntó si consideraba auténtico ese discurso de Lust, quien suele presentarse como alguien ajeno al funcionamiento tradicional de los partidos políticos, pese a su trayectoria parlamentaria y a la creación de su propio sector.

"Yo creo que es legítimo. No sé si es exactamente real, pero es legítimo que lo comunique así", respondió Tanco.

💬 Carlos Tanco: "Vi el 'Escandalust' y para mí fue un malentendido; Lust vino con masitas y lo estaba esperando una colonoscopia. En ese choque de expectativas se dio ese quiebre".#DobleVía por la pantalla de @teledoce pic.twitter.com/MzpQKDZ1d6 — Doble Vía (@doblevia12) October 19, 2026

Para desarrollar su argumento, el humorista se puso por un momento en el lugar del exdiputado: "Yo perdí, quedé afuera del Legislativo, ahora estoy haciendo otra cosa que, todos sabemos, apunta a una especie de consolidación en algún lugar o con su propia marca política".

De cualquier manera, Tanco consideró que Lust no está inserto en los mecanismos tradicionales de la política partidaria, lo que podría explicar parte de su reacción ante las preguntas que recibió.

El creador de Darwin también se detuvo en un aspecto de la controversia: la diferencia entre la actitud que Lust mantuvo durante la entrevista y sus cuestionamientos posteriores. Según interpretó, el exdiputado había sobrellevado bien el intercambio, pero la reacción de su entorno pudo haber influido en su malestar.

"Creo que la llevó bien acá, pero cuando se fue tiene que haber recibido una cantidad de insumos y estímulos de afuera, sobre todo los de tu familia, que te dice: '¿Viste lo que te hicieron?'. Empezás a escuchar a tu familia que te dice que estaban de vivos", planteó.

Antes de pasar a otro asunto, Tanco aprovechó para hacer una última broma sobre su propia participación en el programa, que llegaba después de una semana de cuestionamientos a sus conductores. "No saben lo preocupada que estaba mi familia por venir acá", confesó entre risas. Y remató: "A diferencia de Lust, que se arrepintió después, yo me arrepentí inmediatamente: antes. Vengo arrepentido desde el lunes".