El dolor de Chris Namús por una pérdida familiar a semanas de su casamiento: "Te voy a extrañar siempre"

Chris Namús atraviesa un momento de profunda tristeza por una pérdida muy especial en su familia. La exboxeadora uruguaya despidió a Doguito, su querido perro y compañero de vida, con un emotivo mensaje en redes sociales que acompañó con una galería de fotografías de distintos momentos compartidos.

La pérdida llega en un momento muy particular para Namús, que se encuentra preparando su casamiento con el productor argentino Ariel Berra. La mascota era parte fundamental de la familia y hasta tenía preparado un smoking para participar de la boda. Sin embargo, su muerte dejó un vacío inesperado en la pareja.

"Doguito, con un dolor en el alma que no puedo explicar, hoy me toca despedirte y con vos a tus ronquidos fuertísimos por la noche, a tus pelitos por todos lados, a tus patitas sonando por toda la casa", comenzó escribiendo Namús en Instagram.

La deportista recordó con ternura las particularidades de su mascota, desde su expresión aparentemente malhumorada hasta su carácter cariñoso. "Con tu cara de enojo constante pero tus ojos dulces llenos de ternura, con esas ganas insaciables de mimos que tenías. Fuiste el perro más bueno y tierno que podía haber, mi compañero de ruta, de la vida", expresó.

Uno de los pasajes más conmovedores de la despedida estuvo dedicado a los planes que quedaron truncos y al último encuentro con Doguito, cuando todavía imaginaba que volvería a verlo.

"Vivimos momentos hermosos pero duele porque sé que quedaban muchos por vivir todavía, te despedí con un besito y diciéndote nos vemos al rato, ya tenías tu smoking para la boda y todo, pero la vida no quiso que fuera así", lamentó.

Namús también tuvo palabras de agradecimiento para su futuro esposo, Ariel Berra, por el cariño y los cuidados que le brindó a Doguito. Extendió su reconocimiento a otros integrantes de la familia que compartieron el afecto por la mascota.

"Gracias infinitas Ariel por hacer y ser todo lo que fuiste con él", escribió, antes de cerrar su publicación con una declaración de amor que reflejó la dimensión de la pérdida. "No va a existir perro tan bueno como vos, te amo gordo y te voy a extrañar siempre", concluyó.

La publicación estuvo acompañada por una serie de imágenes que retratan el vínculo de Namús con su mascota, protagonista de tantos momentos cotidianos y familiares.

El posteo generó mensajes de apoyo y condolencias de Cecilia Comunales, Peke Sander, Tonga Reyno, entre otros. Ariel Berra por su parte, comentó: "Siempre en mi corazón gordito! Te vamos a extrañar mucho Doguito. Gracias por cada momento compartido".