El tierno mensaje del novio de Chris Namús por su cumpleaños y la reacción de un futbolista que sorprendió

La relación entre Chris Namús y su novio, el productor argentino Ariel Berra, va viento en popa. La pareja, que se comprometió durante unas vacaciones en Estados Unidos, disfrutó recientemente de un viaje por Europa y ya tiene fecha para dar el sí: el casamiento civil será el 22 de noviembre en Argentina. Además, preparan una celebración en Uruguay para marzo o abril de 2027, para compartir el momento con familiares y amigos.

Hoy sábado 3 de octubre Namús cumplió 39 años y Berra aprovechó la ocasión para dedicarle un extenso y romántico mensaje en redes sociales. Lo acompañó con un carrusel de fotografías de ambos, varias de ellas tomadas durante los viajes que han compartido.

Entre las postales aparecen recuerdos de su reciente estadía en España, donde además se encontraron con el futbolista uruguayo José María Giménez y su pareja. El jugador incluso les regaló una camiseta del Atlético de Madrid a cada uno.

“Feliz cumpleaños a la de la sonrisa única, a la luchadora, a la boxeadora, a la periodista, a la que no se rinde, a la que le pone siempre la mejor pase la que pase, a la que ama sin medidas, a la pasional, a la que no se calla nada, a la que cumple sus metas, a la protectora, a la consejera. Y a otras tantas virtudes que no alcanzaría ningún posteo para enumerarlas”, escribió Berra al comienzo de su dedicatoria.

Y continuó con palabras todavía más románticas: “Feliz cumpleaños al amor de mi vida, a mi compañera, a mi amiga, mi confidente, mi sostén, mi amante. Mi todo, en definitiva. Te amo con locura y con toda la fuerza de mi corazón deseo que seas siempre feliz, no únicamente en tu día”.

Chris Namús y su novio Ariel Berra en los parques de Disney. Foto: redes sociales

“Te mereces lo mejor del mundo siempre porque el amor que nos das a todos los que te rodeamos es infinito. Que los cumplas siempre feliz y que además de este yo pueda acompañarte siempre”, agregó.

Berra también le deseó que pueda cumplir sus sueños y aseguró que desde su lugar hará lo posible para que pueda lograrlo. Le pidió que nunca deje de sonreír y cerró con un "te amo mucho".

Namús respondió en el mismo tono romántico: “Te amo tanto. Gracias por hacerme tan feliz, sos mi todo y quiero todos mis cumpleaños y mis días a tu lado! Gracias, gracias, mil gracias”.

El comentario de Muslera en el posteo de Chris Namús por su cumpleaños.

Pero entre los comentarios hubo uno que llamó especialmente la atención de sus seguidores. Fue el de Fernando Muslera, el golero de la selección uruguaya hasta el Mundial 2026, quien le escribió: “Feliz cumple, guarda espaldas @chrisnamus”, acompañado por un emoji de risa.

La boxeadora le respondió: “Muchas gracias, amigo. Ya sabés, avisá la próxima”. Y Berra se sumó al intercambio con varios emojis de risas.