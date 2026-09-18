La emoción de Chris Namús al anunciar un dato clave de su boda y la foto que eligió: "Ahora sí, a brindar"

Chris Namús y Ariel Berra dieron un nuevo paso hacia el altar. Después de anunciar su compromiso y de disfrutar unas románticas vacaciones por Europa, la pareja ya tiene fecha y hora para su casamiento civil.

La exboxeadora y comunicadora compartió este jueves una foto junto al productor argentino y acompañó la postal con un mensaje cargado de emoción. “Hay sede y hora para el civil. Ahora sí, a brindar y esperar que llegue el día”, escribió Namús en sus redes sociales.

La fecha elegida, según supo TV Show, es el 22 de noviembre. La publicación estuvo acompañada por una fotografía de ambos, en la que Ariel la besa mientras los dos hacen un brindis con vasos de cerveza en la mano.

“Te amo mucho, @arielberra”, agregó Namús junto a la imagen, dejando así plasmada la alegría por la nueva etapa que están a punto de comenzar.

El anuncio llega después de un viaje por Europa que la pareja realizó recientemente. Namús compartió varias postales de sus días en Madrid y Mallorca, donde disfrutaron de paseos, playas, atardeceres y encuentros especiales. Entre ellos estuvo el que mantuvieron en Madrid con el futbolista de la selección uruguaya José María Giménez y su pareja, Regi Iafolla. El jugador incluso les regaló una camiseta.

Ahora, con el casamiento cada vez más cerca, la pareja tiene encaminados sus planes. El civil será en Argentina, país donde ambos están radicados actualmente y donde Namús obtuvo su residencia.

La felicidad de Chris Namús y su novio Ariel Berra por una novedad sobre su boda. Foto: @chrisnamus

La historia de amor entre Chris Namús y Ariel Berra

La historia de amor entre la exboxeadora y el productor comenzó hace dos años, en medio del contexto laboral. Namús trabaja como comentarista para ESPN KnockOut y Berra fue productor de ese espacio. Con el tiempo, la relación trascendió lo profesional y ambos comenzaron una vida en común en Buenos Aires.

La propuesta de matrimonio había ocurrido durante unas vacaciones en Estados Unidos. Berra originalmente había pensado hacerla en uno de los parques de Disney, pero los planes del viaje cambiaron y finalmente fue Miami el escenario elegido para el pedido.

“Yo me emocioné un montón”, había contado Namús a El País sobre aquel momento, que quedó registrado en video aunque la pareja recién hizo público el compromiso varios meses después.

El casamiento civil será la primera celebración. La pareja también proyecta una segunda instancia en Uruguay, prevista para marzo o abril de 2027, para compartir el momento con familiares y amigos de Namús que no puedan viajar a Argentina.