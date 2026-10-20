Sorpresivo despido de Jeff Granger tras 26 años como docente: "Nunca imaginé que terminaría de esta manera"

El exbasquetbolista Jeff Granger, una de las figuras recordadas de la generación dorada del básquetbol uruguayo, atraviesa un momento inesperado en su vida profesional. Después de 26 años como profesor de educación física y entrenador en el Uruguayan American School (UAS), el deportista fue desvinculado de la institución educativa, una decisión que, según reveló, lo tomó por sorpresa.

Granger, de 69 años, origen estadounidense y radicado en Uruguay desde hace más de cuatro décadas, compartió en sus redes sociales un extenso y emotivo comunicado dirigido a los padres, alumnos y compañeros de trabajo del colegio. Allí expresó su agradecimiento por los años compartidos, pero también dejó en claro su desconcierto por la manera en que terminó su vínculo laboral.

“Nunca imaginé que este capítulo terminaría de esta manera. Estoy tan sorprendido como ustedes. Dejar UAS en estos momentos nunca fue mi intención ni mi decisión”, escribió el exdeportista.

Granger se desempeñaba en el colegio desde el año 2000, luego de una destacada trayectoria en el básquetbol profesional.

En su despedida recordó especialmente los logros deportivos alcanzados con sus alumnos, aunque destacó que los mayores reconocimientos fueron de carácter humano. “Ganar campeonatos y colgar 10 banderas siempre será algo especial, pero verlos crecer, superar desafíos y convertirse en mejores compañeros y mejores personas ha significado para mí mucho más que cualquier trofeo”, expresó.

El exjugador también agradeció a los padres que confiaron en su trabajo y a los profesores, entrenadores y funcionarios con quienes compartió buena parte de su vida.

“UAS nunca fue simplemente un trabajo o un colegio para mí. Se convirtió en mi hogar, y muchos de ustedes se convirtieron en mi familia. Por eso, decir adiós es tan difícil”, manifestó.

“Después de 26 años entregando mi corazón, mi energía y mi compromiso a esta comunidad, me habría gustado poder seguir formando parte de ella o al menos poder despedirme personalmente de ustedes”, señaló.

“Me voy con la cabeza bien alta, orgulloso de todo lo que conseguimos juntos, de los valores que siempre he intentado representar y, sobre todo, de las relaciones y los recuerdos que me acompañarán para siempre”, expresó.

Y concluyó con una frase especialmente dedicada a quienes fueron sus estudiantes: “Mis alumnos siempre seguirán siendo parte de mi familia”.

Nota a Jeff Granger y Silvia Kliche, exbasquetbolista estadounidense nacionalizado uruguayo y periodista utuguaya que son pareja, en su domicilio en Montevideo, ND 20230517, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

Una vida ligada al deporte uruguayo

Jeff Granger llegó desde Estados Unidos a Uruguay hace más de 40 años y construyó una extensa trayectoria en el básquetbol nacional, defendiendo a diferentes clubes y convirtiéndose en una figura reconocida del ambiente deportivo.

Su identificación con el país lo llevó a obtener la nacionalidad uruguaya y vestir la camiseta de la selección. Fue integrante de una destacada generación de basquetbolistas que alcanzó uno de sus mayores éxitos en 1996, cuando Uruguay se consagró campeón sudamericano.

Con el paso de los años, Granger encontró en la docencia una nueva forma de transmitir su pasión por el deporte, dedicándose a la formación de niños y adolescentes.

Su popularidad trascendió además las canchas y las aulas. Recientemente participó en MasterChef, donde mostró otra faceta de su personalidad ante el público televisivo. En el plano personal, está casado con la comunicadora Silvia Kliche.