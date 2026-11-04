Polémica por el cierre de un programa en TV Ciudad: jerarca del gobierno cuestionó la decisión del canal

La decisión de TV Ciudad de no renovar para 2027 el programa SobreCiencia, uno de los pocos espacios televisivos dedicados exclusivamente a la divulgación científica en Uruguay, generó cuestionamientos y reacciones en las redes sociales. Entre las voces que lamentaron la medida se encuentra la del David González, secretario de la Secretaría Nacional de Ciencia e Innovación, quien destacó la calidad del ciclo y expresó su deseo de que pueda continuar en otra pantalla.

"Una pena que TV Ciudad deje de contar con un programa de calidad único en su género. Por suerte hay otros caminos para mantener SobreCiencia en el aire", escribió González en sus redes sociales, en una manifestación de respaldo al proyecto periodístico.

La noticia fue comunicada por el conductor y director del ciclo, Gustavo Villa, durante la emisión de este martes. Posteriormente, el periodista confirmó la decisión en redes sociales, en respuesta a una usuaria que cuestionaba el levantamiento del ciclo.

"Así es. Se acabó: la dirección de TV Ciudad nos informó que no habrá séptima temporada de SobreCiencia en TV Ciudad. Al menos en 2027", expresó Villa.

Gustavo Vila en "Sobreciencia".

Por su parte, el canal municipal confirmó que el programa atraviesa sus últimas semanas en pantalla. "Después de seis temporadas compartiendo preguntas y descubrimientos, entramos en el último mes de SobreCiencia en nuestra pantalla, con programas muy especiales", señaló a través de su cuenta oficial de Instagram.

Así es, querida Cristina. Se acabó: la dirección de @TVCIUDADuy nos informó que no habrá séptima temporada de @SobreCiencia en TV Ciudad. Al menos en 2027. — Gustavo Villa (@GVIllaOK) November 4, 2026

SobreCiencia tiene una extensa trayectoria en los medios públicos. El proyecto nació como un programa radial creado por Gustavo Villa y Alexandra Perrone, que permaneció durante seis años en Radio Uruguay. Su propuesta consistía en acercar el conocimiento científico al público general, dar visibilidad al trabajo de investigadores nacionales y contribuir a la formación de una cultura científica.

En 2021, luego de perder su espacio en la radio pública tras un cambio de autoridades en el Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan), el ciclo encontró una nueva casa en TV Ciudad. Allí desarrolló seis temporadas y se consolidó como una propuesta singular dentro de la televisión uruguaya.

La salida de SobreCiencia se suma a otra baja anunciada recientemente en la programación del canal municipal. La semana pasada se confirmó que La Aldea, el programa conducido por Diego González, tampoco continuará en 2027.

El ciclo de entrevistas y entretenimiento se despedirá el próximo 26 de noviembre, después de cinco temporadas. Al igual que Villa, González fue quien comunicó personalmente la noticia a su audiencia durante una emisión.