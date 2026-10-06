Cambios en TV Ciudad: director decide desvincular periodista deportivo e incopora a Sofía Romano para informativo

TV Ciudad prepara nuevos cambios en su pantalla y uno de ellos involucra al área deportiva de sus informativos, lo que implica una alta y una baja. En los próximos días se incorporará al canal la periodista Sofía Romano, quien asumirá como columnista de deportes en Info Capital, lugar que desde principios de año ocupaba el periodista Juan Pablo Romero, editor de Ovación de El País.

Romano también forma parte de Canal 10, donde participa de Polémica en el bar y Punto penal. Su llegada a la señal de la Intendencia de Montevideo responde a una decisión del director de TV Ciudad, Pablo Abdala Richero, quien optó por realizar el cambio y apostar por la incorporación de Romano para ese espacio, que va los lunes y jueves en el informativo central.

Según pudo saber TV Show, al momento de comunicarle la decisión a Romero no se le planteó ninguna disconformidad con su desempeño ni se le realizó algún cuestionamiento de carácter profesional. El cambio obedeció a una decisión exclusiva de la dirección y a una preferencia por Romano para continuar con la tarea.

La periodista estuvo en las instalaciones de TV Ciudad en los últimos días para interiorizarse sobre la tarea, agregaron los informantes.

La periodista y actriz Sofia Romano. Foto: Leonardo Maine

Romero había comenzado a trabajar en TV Ciudad en febrero pasado y tenía participaciones dos veces por semana en Info Capital. El periodista, que además de desempeñarse como editor de Ovación integra Minuto 1 en Radio Carve Deportiva, continuará apareciendo en la pantalla municipal hasta el próximo 15 de octubre.

Darwin Borrelli

Para esa fecha está previsto que se concrete la incorporación de Romano y comience una nueva etapa para la cobertura deportiva del informativo.

La llegada de la periodista se inscribe en una serie de movimientos que viene llevando adelante la dirección encabezada por Abdala Richero. Entre otras modificaciones recientes, también fue sustituida una profesional que trabajaba vinculada al área de redes sociales.

A su vez, la pantalla de TV Ciudad concretó recientemente otro regreso: el periodista Mario Bardanca volvió al canal con La Caja Negra, su programa de entrevistas y actualidad.

Romano, por su parte, cuenta con experiencia en distintos medios televisivos, radiales y deportivos. A lo largo de su carrera trabajó en Canal 12, Canal 10 y DirecTV. En radio pasó por M24 y Sport 890, mientras que actualmente también integra el equipo de La Diaria Radio.