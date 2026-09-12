Sofía Romano: el año ilegal en Turquía, la vez que cocinó para futbolistas y el video viral con Mujica

La vocación de Sofía Romano no apareció de entrada. Estudió tres años en la Facultad de Derecho, quiso ser jueza y trabajó en una financiera. Cuando comenzó Comunicación, pensaba dedicarse al área corporativa, pero rápidamente descubrió su amor por la radio y la escritura.

El escenario, en cambio, estaba presente desde mucho antes. Desde los 12 años se formó en danza oriental y danza hindú, disciplinas que también enseñó durante varios años.

Periodista, locutora y actriz, Romano construyó una carrera entre distintos mundos. Pasó por Abrepalabra (Océano FM) y condujo las transmisiones de Por Decir Fútbol en M24. También estuvo al frente de La Venganza de los Perdedores durante más de siete temporadas, ciclo radial que se hacía desde distintos bares a la noche.

Además, desarrolló una fuerte veta deportiva y trabajó en AUF TV, DirecTV Sports y TyC Sports. Es que el fútbol forma parte de su ADN: es bisnieta de Ángel “el Loco” Romano, campeón olímpico con Uruguay en 1924.

En 2022 condujo El juego de la Oca (Canal 12), junto a Rafa Villanueva, y además viajó al Mundial. Fue, como ella misma lo definió, “un año explosivo”.

El arte dramático es otra de sus facetas. Se formó en Espacio Teatro y encontró allí un refugio durante la etapa en que dejó Abogacía para estudiar Comunicación. “Para mí fue totalmente terapéutico”, contó.

Hoy integra Polémica en el bar (Canal 10), espacios de streaming, en El Observador y La Diaria. El 1° de setiembre cumplió 37 años, y es un buen motivo para descubrir cinco curiosidades que quizás no conocías sobre la actriz y periodista.

Vivió un año ilegal en Turquía

Se enamoró de un turco en Uruguay y, cuando el padre de él enfermó, decidió mudarse para acompañarlo. Pasó todo 2018 entre Estambul y Bodrum, donde además trabajó como docente de español. La experiencia también estuvo marcada por las dificultades para conseguir la residencia, la xenofobia y el machismo.

“Estuve de ilegal la mayor parte del tiempo”, contó en Fipo TV. Incluso le ofrecieron casarse por interés para solucionar su situación migratoria, pero se negó. Por miedo a los controles policiales y a ser deportada, no pudo cumplir su anhelo de ir a la cancha a ver al Galatasaray. “Lo padecí, tuve angustia, ansiedad y pánico”, dijo en Historias Propias (Canal 5) a propósito de esa experiencia.

Tiene un video viral con José Mujica

Un video suyo junto a José Mujica se viralizó y, 13 años después, se lo recordaron en Algo que decir (Teledoce), donde mostraron el fragmento y contó cómo vivió el momento. Cuando cursaba Comunicación, participó del panel de estudiantes de Uruguay decide (Canal 4), donde estaba como invitado el expresidente.

Allí elogió su reconocimiento internacional: “Vienen a visitarlo de todo el mundo, se escribe sobre usted, hasta se está filmando una película de su vida. Darío Klein, periodista de CNN, comentó que puede ser por su personalidad carismática, que coincido, pero usted a qué cree que se debe”.

El fragmento fue subido a YouTube por una usuaria y superó los dos millones de vistas. Si bien advirtió que la respuesta del Pepe era “alucinante”, no imaginó el suceso: “Estaba muy emocionada y entusiasmada”, recordó. Meses después supo de la repercusión: “Una persona me dice: está ese video y tenía un millón de vistas”. Al volver a verse, también reparó en algo: “Tengo la voz un poco temblorosa”.

Cocinó para los jugadores de Nacional

Al volver de Turquía no tenía trabajo en los medios y encontró una alternativa en la gastronomía: creó un emprendimiento de comida de Medio Oriente para generar un diferencial y tener un ingreso. “Ese año cociné fuerte”, contó en Historias propias.

En pandemia, su proyecto tomó otro rumbo cuando comenzó a cocinar para jugadores de Nacional. Por cuestiones sanitarias, los futbolistas habían dejado de recibir la alimentación habitual del club. A través de la nutricionista Cecilia Betolaza, comenzó preparando comida para Luis Mejía y, con el tiempo, llegó a cocinar para 11 jugadores.

También lo hizo para un futbolista de Peñarol y adaptaba las cantidades y proporciones a las necesidades de cada dieta.

El teatro le salvó la vida

Sofia Romano. Foto: Leonardo Maine

El arte dramático fue su refugio. Se formó como actriz en Espacio Teatro antes de estudiar Comunicación y la ayudó a canalizar. “Para mí fue totalmente terapéutico”, admitió en Cosas dulces. Por entonces atravesaba un momento delicado, mientras dejaba Abogacía para estudiar Comunicación y daba un giro de 180 grados a su vida.

Su primer acercamiento a la terapia había sido a los 19 años y, según contó, tuvo una muy mala experiencia porque había sido obligada a hacer psicoanálisis. “Salgo de acá peor y no puedo con esto”, pensó, y decidió encapsular lo sucedido. El teatro apareció cuando más lo necesitaba y le permitió conectar con una sensibilidad que ya estaba presente.

“Me salvó en un momento de transición”, aseguró. Al punto de que una de sus directoras, Laura Sánchez, llegó a decirle durante un ensayo de Tennessee Williams: “Acabás de hacer psicodrama”. La última vez que actuó fue en 2019.

Trabajó en un call center

Por su personalidad hiperactiva e inquieta, Sofía Romano admitió que sufre muchísimo el trabajo de oficina y trata de evitarlo a toda costa. Sin embargo, hubo una época en la que le tocó ser empleada de un call center, donde su tarea diaria consistía en llamar por teléfono a deudores para reclamarles que pagaran sus cuentas. “Me costaba horrores”, reconoció en Fipo TV.

Además, recordó entre risas que sus propios compañeros la “jodían” constantemente por su particular tono de voz, característico de locutora. Aunque aseguró que, si tuviera que hacerlo otra vez, lo haría, prefiere evitar los típicos trabajos de oficina y de ocho horas siempre que pueda.