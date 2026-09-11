Luciano Pereyra: sus dos nuevos álbumes, su regreso al Antel Arena y un recuerdo especial de Ruben Rada

Para Luciano Pereyra, cada disco y concierto es como rendir un examen. Aún con casi tres décadas de carrera, siente dolor de panza antes de subirse a un escenario y afirma que, el día que deje de pasar, deberá dedicarse a otra cosa. Este año lo encuentra con varias de esas pruebas y proyectos en simultáneo. Por un lado, lanzó Te sigo amando en mayo, el nuevo disco que va a venir a presentar al Antel Arena el viernes 13 de noviembre. Además, publicó Ahora las bailamos, un álbum de versiones de varios de sus clásicos junto a Un poco de ruido y con varios invitados como Rodrigo Tapari y Karina.

"La música me sigue sorprendiendo y las canciones me llevan a lugares que son inimaginables", explicó el artista en diálogo con Malena Castaldi, conductora de En Clave País, el programa de streaming de El País, y Sofía Durand Fernández, periodista de TV Show. Es por esto por lo que, si bien dio sus primeros pasos con el folclore, hoy en día experimenta con distintos géneros y buscar algo nuevo. "La música está en un lugar que te permite juntarte con otros artistas para seguir creciendo y aprendiendo", agrega.

Ahora las bailamos cuenta con versiones de "Tu dolor", "Es mi culpa" y "Si no es muy tarde", una canción que no pensaba publicar y terminó siendo cortina de telenovelas en México y Chile.

En todos estos años de carrera, los fanáticos ejercieron un rol esencial. No solo acompañaron sus cambios y crecimiento, sino que también han organizado acciones benéficas para distintas causas sociales. "Lo que a mi aún me resulta muy fuerte es que lo hacen con tu nombre. Poder ser parte y colaborar desde la música para poder ayudar a quienes más lo necesitan es fantástico. Para mí, es una bendición", dice Pereyra.

Uno de los momentos más difíciles de su vida lo ayudó a unir el tender una mano a quienes lo necesitan con la fe, un aspecto fundamental en tanto en su vida, como en su carrera. En el 2000, tuvo la oportunidad de cantarle "Solo le pido a Dios" al Papa Juan Pablo II en el marco de la XV Jornada Mundial de la Juventud en la Ciudad del Vaticano. El 11 de noviembre, el Papa León XIV visitará Luján, ciudad natal de Pereyra. "Saber que va a estar a 15 cuadras de mi casa es una locura. Hay un movimiento interno muy lindo. Yo creo que cuando hay movimientos así de fe tan masivos, suceden cosas lindas. Y ojalá que así sea", afirma.

Su vínculo con el público uruguayo es estrecho, según él, venir a Uruguay es "abrir la tranquera del campo donde visitas un pariente que hace rato que no ves". A su vez, tuvo la oportunidad de compartir con Ruben Rada, uno de los grandes exponentes de la música nacional, fallecido recientemente, a quien lo compara con un maestro y un "tío copado". "Compartimos muchas canciones, escenarios. Ibamos mucho a comer a Casa Violeta, al Palacio Peñarol, a la cancha a ver fútbol. Te cuidaba, te aconsejaba, te hablaba", recuerda.

Las entradas para el show en el Antel Arena están disponibles a través de Tickantel desde 2000 a 6500 pesos.

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