Roberto Musso: los 20 años de “Raro”, una curiosa cábala para todos sus discos y su show especial en la Rambla

El Cuarteto de Nos celebrará los 20 años de Raro con una gira latinoamericana especial de solo cinco shows, que incluirá una fecha en Montevideo el sábado 19 de diciembre, en la Rambla de Punta Carretas. La banda también acaba de lanzar una live session con cinco canciones del disco, reversionadas desde el sonido y la formación actual.

"Siempre nos impulsó mucho más desarrollar lo nuevo que tener los ojos en la nuca", explicó Roberto Musso en diálogo con Malena Castaldi, conductora de En Clave País, el programa de streaming de El País, y Rodrigo Guerra, coordinador de TV Show. Por eso, aclaró, la motivación de volver a las canciones de Raro no fue un ejercicio de nostalgia; más bien es una forma de recuperar aquellas canciones desde el presente del grupo.

La live session, disponible en YouTube, incluye nuevas versiones de “Nada es gratis en la vida”, “Ya no sé qué hacer conmigo”, “Hoy estoy raro”, “Invierno del 92” y “Yendo a la casa de Damián”. El video recrea el apartamento del personaje de la portada original del álbum y está lleno de referencias a la obra de El Cuarteto de Nos.

Entre ellas aparece una de las cábalas más antiguas de la banda: el sonido escondido de una cabra. "Desde el primer disco que grabamos solos con el Cuarteto, Soy una arveja, no se sabe por qué, quedó en una canción grabado un ‘beee’. Alguien lo hizo y quedó ahí”, recordó Musso. Desde entonces, el grupo decidió repetirlo en cada álbum.

"Hubo veces que nos olvidamos. ‘Che, faltó la cabra’. ¿Y qué hacíamos entonces? Sobregrabarla en la mezcla antes de sacar el disco. Tiene que estar. Si no, el disco va a ser un fracaso”, contó, entre risas.

En la nueva sesión, la cabra vuelve a aparecer en el palier del apartamento. También hay guiños a canciones, personajes y tapas de discos, además de un cameo de Juan Campodónico, productor de Raro y figura central en el cambio de sonido que atravesó el grupo a mediados de los 2000. “Juan fue una persona fundamental en lo que fue Raro y en lo que siguió, porque después con Juan hicimos tres discos más”, señaló Musso.

La revisión de Raro también llevó a una pregunta sobre dos figuras centrales de la historia del grupo: Santiago Tavella y Riki Musso. Consultado sobre la posibilidad de invitarlos a alguno de estos shows especiales, el cantante explicó que, por ahora, la intención es trabajar el aniversario desde la formación actual de El Cuarteto de Nos.

"Nosotros siempre vimos que Raro sigue muy vivo y siguió vivo siempre. Y hoy queríamos hacerlo también desde la banda actual, desde el sonido de cómo suena hoy”, explicó.

Por eso, sostuvo, esta celebración no fue pensada como una reconstrucción histórica del disco ni como un reencuentro con antiguos integrantes. “Tampoco es una celebración estrictamente de los 20 años del disco, porque es una reversión de varias canciones. Como que no ameritaba, en este caso, una invitación así”.

Sin embargo, Musso no cerró la puerta a que pueda suceder más adelante. “Yo creo que en otro momento, cuando hagamos —capaz que hacemos— 25 años de Raro, 30 años o algo de eso, bueno, ahí sí”.

Publicado en 2006, el disco marcó un punto de inflexión para El Cuarteto de Nos. Hasta entonces, recordó el cantante, la banda tenía una presencia consolidada en Uruguay y un recorrido más limitado en Buenos Aires, pero el disco abrió una etapa de expansión internacional. "Fue como una especie de puntapié inicial. Un álbum que nos abrió, yo siempre digo que más que una puerta, un portal”, dijo.

Cuarteto de Nos. Foto: difusión.

Sin embargo, Musso remarcó que el momento de mayor popularidad del grupo no coincidió con la salida del disco, sino que llegó muchos años después y a partir de un crecimiento sostenido.

“Con Raro salimos al exterior, pero con una infraestructura, un show y una convocatoria muchísimo menores a las que tenemos ahora”, explicó. “Cada disco subsiguiente fue sumando más canciones y una propuesta que siempre fue novedosa para generaciones jóvenes”.

Según el cantante, hoy entre el 70% y el 75% del público de los conciertos tiene menos de 20 años. Esa renovación también se refleja en los repertorios, donde las canciones nuevas ocupan un lugar central. "Nosotros sacamos un disco nuevo y más de la mitad ya forma parte del repertorio", afirmó.

Roberto Musso en "En Clave País". Foto: Darwin Borrelli.

El vínculo con ese público también terminó influyendo en su forma de escribir. Musso contó que los encuentros con seguidores y la interacción en redes le permiten conocer historias que antes no llegaban hasta él: jóvenes que atravesaron depresiones acompañados por canciones del grupo, personas que se tatúan fragmentos de letras o familias que organizan viajes durante meses para asistir juntas a un concierto.

“Una frase que vos decís: ‘La escribí acá, en Montevideo, en el fondo de mi casa’, y después la ves tatuada”, comentó.

El músico también destacó que su propia edad amplió los temas sobre los que escribe. Como ejemplo mencionó “No llora”, dedicada a su hija Federica cuando tenía dos años y medio, además de “Roberto” y “21 de septiembre". Las tres están incluidas en el álbum Habla tu espejo (2014).

“Escribir desde mi edad biológica me ha dado más conexión de repente con públicos de mayores edades”, señaló. “Ir atravesando situaciones de la vida me ha hecho crecer como persona y, por ende, como compositor”.

Ese cruce entre distintas etapas del grupo también estará presente en Así soy yo, la serie de cinco conciertos especiales que El Cuarteto de Nos realizará en Santiago de Chile, Ciudad de México, Bogotá, Buenos Aires y Montevideo.

La fecha uruguaya será el 19 de diciembre en la Rambla de Punta Carretas y tendrá una puesta en escena diferente a la de la gira habitual de Puertas, disco de 2025. Musso aclaró que no se trata estrictamente de un festejo por los 20 años de Raro, sino de una reinterpretación desde la banda actual. “La gente que no vea este show no lo va a ver nunca más”, adelantó. “Es algo único”.