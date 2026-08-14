Meri Deal piensa en volver a Uruguay y habló de su nueva etapa: "Hay cosas que para mí son no negociables"

Luego de casi cuatro años instalada en México, Meri Deal piensa en volver a vivir en Uruguay. La cantante, que está de visita en Montevideo para presentar su nueva canción, “Loca”, contó que hace tiempo evalúa cambiar su base y repartir sus días entre Uruguay y Buenos Aires.

“Ya estoy por cumplir 30. Tengo ganas de estar acá”, dijo este viernes en En Clave País, el programa de streaming de El País. “Viviendo allá, ni que hablar que extrañás a Uruguay como loco. Te vas y decís: ‘Qué lindo que es este país’. Tener la Rambla, tener a tu gente, a tu familia. Es muy especial Uruguay”.

En diálogo con Malena Castaldi, conductora del ciclo de El País, y con Rodrigo Guerra, coordinador de TV Show, la artista comentó que México todavía ocupa un lugar central en su carrera. Deal está vinculada a una discográfica de ese país y allí pasa buena parte de sus días componiendo, ensayando y trabajando con músicos y productores.

Sin embargo, sus viajes frecuentes al Río de la Plata empezaron a hacerla pensar en otra dinámica. “Viajo mucho para acá. Entonces me empecé a plantear: ‘¿Y si lo hago al revés?’”, explicó. La posibilidad sería instalarse “entre Uruguay y Buenos Aires”, donde está buena parte de su público, y viajar a México por trabajo.

Su historia allí empezó en 2019, cuando todavía integraba Toco Para Vos. Fue invitada a un camp de composición y de ese viaje surgió una propuesta para trabajar con una discográfica mexicana. Tiempo después decidió instalarse durante un mes para probar cómo era vivir en Ciudad de México.

“Yo soy muy mandada”, reconoció. Llegó sola, sin conocer prácticamente a nadie y casi sin saber nada sobre la ciudad. Con el tiempo se armó un círculo de músicos y productores que hoy considera su “familia”.

Los camps de composición también fueron fundamentales para su carrera solista. En uno de ellos nació “Loca”, que acaba de estrenar pero fue escrita en Miami en 2021 junto a Yasmil Marrufo y Servando Primera. La canción, publicada la semana pasada, quedó guardada durante años hasta que Deal decidió recuperar un sonido más tropical, rítmico y bailable.

El lanzamiento generó una discusión inesperada. La canción, que será parte de su próximo EP, se titulaba originalmente “Volveme loca”, como canta Deal en el estribillo, pero desde México le pidieron cambiar el título por “Vuélveme loca”.

“Soy uruguaya. La canción todo el tiempo dice ‘volveme’. Yo nunca diría ‘vuélveme’”, recordó que respondió. La solución llegó por parte de su mánager: sacar el verbo y simplemente llamarla “Loca”.

La anécdota refleja un cambio que Deal reconoce en su forma de trabajar. Después de más de una década en la música, siente que aprendió a defender mejor sus decisiones. “En otros momentos yo era más de ceder. Aunque quería otra cosa, al final terminaba cediendo mucho más. Hoy en día ya no tanto”, aseguró. Ahora, dice, hay aspectos de su proyecto que son “no negociables”.

También cambió su relación con la música que hacía en Toco Para Vos. Cuando lanzó su carrera solista buscó algo “completamente distinto”, pero con el tiempo volvió a valorar un elemento de aquella etapa: hacer bailar al público. “Me gusta mucho que la gente baile en mis shows y que esté divertida”, dijo. Su búsqueda pasa por unir ambos mundos: trabajar las producciones y los arreglos sin renunciar a lo bailable.

Esa búsqueda estuvo presente en diciembre, cuando abrió los dos shows de Shakira en el Estadio Centenario, una invitación que recibió apenas cinco días antes. Para Deal tuvo un peso especial: la colombiana fue una de las artistas que marcaron su infancia.

“Yo estaba renerviosa, pero disfruté tanto estar acompañada de ellos arriba del escenario, verlos y ver esa confianza, sentirme tan acompañada”, dijo sobre la banda que armó para esos conciertos y que incluyó a los hermanos Nicolás y Martín Ibarburu. “Lo disfruté mucho. Al minuto que pisé el escenario ya era pura felicidad”.

Meri Deal en "En Clave País". Foto: Leonardo Mainé.

El segundo show le dejó una conexión inesperada. Mientras Deal cantaba, vio a Donald Alford II, el bajista de Shakira, mirándola desde uno de los accesos al escenario y alentándola con un “you go, girl”. Después la felicitó y se ofreció a grabar con ella. La propuesta se concretó: tiempo más tarde, el músico fue al estudio con Deal en Buenos Aires. “Ahora nos vimos en Miami. Tremenda amistad”, contó.

Deal también adelantó en En Clave País parte de la música que todavía espera para salir. Entre esas canciones hay una que escribió junto al español Muerdo y que nació de un encuentro especialmente emotivo.

Los dos se seguían desde hacía tiempo y habían tenido algún cruce, pero fue durante un viaje de Deal a España que finalmente se juntaron a componer. El encuentro coincidió con una fecha difícil para ella: el aniversario de la muerte de una persona muy cercana. “Yo estaba muy atravesada por esa situación”, recordó. Se lo contó a Muerdo y la conexión fue inmediata. “Con él fue al revés, hubo química. Aparte era algo tan personal. Escribimos esta canción que, te juro, fue impresionante”.

La escena de aquella sesión terminó incluso dentro de la letra. “Él prende una vela, como que me acompaña en ese mood. Y la canción empieza: ‘Prendo una vela’”, contó. Deal siente que el tema quedó especialmente ligado a aquel momento y a la persona que había perdido. “Pareció demasiado hecha a medida esa canción, para ese momento, para una persona muy especial que se fue”, dijo. Había, además, otra coincidencia: a esa persona también le gustaba la música de Muerdo.

La canción ya tuvo su primera vida sobre un escenario: ambos llegaron a cantarla juntos durante un show de Muerdo en Uruguay. Ahora buscan el momento para editarla oficialmente.

Y no es la única colaboración que Deal tiene en camino. También confirmó que grabó una canción con un artista uruguayo cuyo nombre todavía no puede revelar. Solo dejó algunas pistas: es más joven que ella, vive en Uruguay, empezó a mostrar su proyecto hace relativamente poco y tiene “una voz bien grave, bien linda”.