Murió Stacy Keach: fue Mike Hammer y participó en éxitos de la TV como "ER", "Los Simpson" y "Prison Break"

El actor estadounidense Stacy Keack, conocido por interpretar al detective privado Mike Hammer en la serie de televisión de los años 80 The New Mike Hammer, falleció a los 85 años en Polonia, confirmó su mujer, Malgosia Tomassi, a la revista Variety.

La estrella del cine y televisión falleció el martes tras "una larga lucha contra una afección e insuficiencia cardíaca", en la casa familiar en Magdalenka, en Polonia, indicó su esposa Małgosia Tomassi y madre de sus hijas a través de un comunicado difundido por Variety.

"Stacy no solo fue un actor legendario, admirado y querido por el público de todo el mundo, sino también mi amado esposo, mi compañero y el corazón de nuestra familia", continuó.

Walter Stacy Keach Jr. murió en su casa de Magdalenka, Polonia, rodeado de su familia “tras una larga y difícil lucha contra una grave afección cardíaca e insuficiencia cardíaca”, indicó su esposa Małgosia Tomassi y madre de sus hijas a través de un comunicado difundido por Variety. En mayo de 2017, el actor había sufrido un infarto en el escenario del Goodman Theatre de Chicago mientras protagonizaba Pamplona, obra en la que interpretaba a Ernest Hemingway.

Stacy Keach en "Two and a half men". Foto: Difusión.

Su familia expresó que "su partida deja un vacío inmenso en nuestras vidas. Pero su espíritu extraordinario, su voz inolvidable y el amor que nos brindó con tanta generosidad permanecerán con nosotros para siempre".

El actor, que tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood desde 2019 y entró en el Salón de la Fama del Teatro, ganó un Globo de Oro como actor de miniserie o teleserie por su interpretación en Hemingway en 1989.

Keach se hizo muy popular en los años 80 gracias a su papel como el detective Mike Hammer, serie que protagonizó entre 1984 y 1987 y por la cual recibió una nominación al Globo de Oro, premio que finalmente ganó en 1989 por la serie Hemingway. Y a lo largo de su carrera, compuesta por más de 200 créditos en IMDb, retomó su personaje en la película Mike Hammer: Murder Takes All (1989) y en la serie Mike Hammer, Private Eye, emitida entre 1997 y 1998.

En la gran pantalla formó parte del reparto de películas como Fat City (1972) , American History X (1998), la versión de la vida del ex presidente de EE.UU. George W. Bush del cineasta Oliver Stone, W. (2008) o Nebraska (2023).

Keack también participó en varios éxitos de la televisión como ER, las distintas divisiones del universo La ley y el órden, la sitcom Dos hombres y medio y Blue Bloods, y hasta prestó su voz a varios personajes de Los Simpson.

Entre 2005 y 2007, Keach formó parte del elenco de una de las grandes series de la TV: Prison Break. Ambientada en la Penitenciaría Estatal Fox River, la producción de Paul Scheuring sigue a Lincoln Burrows (Dominic Purcell), que cumple una condena por un crimen que no cometió. Es sentenciado a muerte, pero su hermano menor, Michael Scofield (Wentworth Miller), confía en su inocencia e ideará un plan magistral para que recupere su libertad. Keach interpretó al alcalde Henry Pope en las primeras dos de las cinco temporadas, disponibles en Disney +.

Por su parte, en el teatro fue dos veces nominado a los premios Obie por su interpretación de Hamlet (1972) , obtuvo un premio Helen Hayes por El rey Lear (2010) y una nominación al premio Tony por interpretar a Buffalo Bill en Broadway Indians (1969).

Agencia EFE