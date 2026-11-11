Carmen Barbieri recibió el alta médica tras varios días internada: cómo sigue su salud y cuándo vuelve a la TV

Carmen Barbieri recibió el alta médica el martes 10 de noviembre, luego de permanecer varios días internada en la Clínica Zabala, ubicada en el barrio porteño de Belgrano. La conductora, de 71 años, había ingresado por una infección urinaria que le provocó una inflamación renal y, durante su internación, también dio positivo de COVID-19.

La artista evolucionó favorablemente y los médicos autorizaron su regreso a casa, donde deberá continuar con el tratamiento y respetar las indicaciones para completar su recuperación.

Su abogado y representante, Juan Curubeto, había señalado que la conductora respondía bien a la medicación, aunque el equipo médico necesitaba evaluar el estado de sus riñones antes de definir el alta.

Durante su internación, Barbieri recibió medicación por vía intravenosa para tratar la infección urinaria y la inflamación renal. Su evolución fue monitoreada de cerca por los profesionales, especialmente después de que presentara un episodio de fiebre durante la noche.

Entre los controles previstos antes de autorizar su salida se encontraba una ecografía para evaluar el estado de sus riñones y determinar si la inflamación había disminuido.

En cuanto al diagnóstico de COVID-19, Curubeto explicó que, según la información que había recibido del equipo médico, el virus no habría comprometido los pulmones. La conductora permaneció aislada durante su internación y no recibió visitas.

Ahora, ya en su domicilio, deberá continuar con el tratamiento y guardar reposo para evitar complicaciones.

A pesar de las restricciones, la conductora se mantuvo consciente y pudo comunicarse con familiares y allegados a través de su teléfono celular.

Tras recibir el alta, Carmen Barbieri deberá tomarse unos días de descanso antes de retomar sus compromisos laborales. Su regreso a la conducción de su programa en Canal 9 está previsto, en principio, para el lunes 16 de noviembre, siempre que su evolución sea favorable y cuente con la autorización médica correspondiente.

La pausa busca que la conductora pueda completar su recuperación antes de volver a la actividad televisiva, luego de atravesar varias complicaciones de salud en las últimas semanas.

La reciente internación se produjo después de que la conductora atravesara un cuadro de salud complejo a fines de octubre. En ese momento, había contado que padeció meningitis, broncoespasmo y gripe, con episodios de fiebre que llegaron a los 40 grados. Los síntomas la obligaron a suspender sus actividades y permanecer en reposo.

A esos antecedentes se suma el grave cuadro de COVID-19 que sufrió en enero de 2021. En aquella oportunidad, Barbieri desarrolló una neumonía bilateral que requirió internación en terapia intensiva y un coma farmacológico. Permaneció varias semanas en el centro médico y recibió el alta el 20 de febrero de ese año.