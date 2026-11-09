Carmen Barbieri, internada y aislada: un nuevo análisis detectó algo que Fede Bal había descartado horas antes

La salud de Carmen Barbieri volvió a generar preocupación durante el fin de semana y las últimas novedades modificaron la información que inicialmente había brindado su hijo, Federico Bal. La conductora argentina, de 71 años, permanece internada en la Clínica Zabala de Buenos Aires y dio positivo de Covid-19 en un nuevo análisis, pese a que horas antes el actor había descartado que estuviera atravesando otro episodio de coronavirus.

La noticia se conoció el sábado, cuando trascendió que Barbieri había vuelto a ingresar al centro médico del barrio porteño de Belgrano después de varias semanas de complicaciones de salud. Su hijo, que se encuentra en Costa Rica por compromisos laborales, confirmó la internación y explicó que los médicos estaban tratando una infección urinaria.

"Tuvo también. Hace una semana. Viene de una racha de mierda, pobre", expresó Bal en diálogo con Teleshow al ser consultado sobre las versiones que indicaban que su madre tenía coronavirus. El actor explicó que había atravesado la enfermedad días antes y señaló que el nuevo ingreso respondía a otro problema.

“La están controlando y en unos días le darán el alta”, agregó, con optimismo respecto de su recuperación.

Sin embargo, horas después se conoció un nuevo diagnóstico. Según informó Infobae, fue la propia Barbieri quien comunicó a su entorno que el resultado de otro análisis de Covid-19 había sido positivo. Federico Bal volvió a hablar con el medio y confirmó la información. Por el momento, no se precisó si el resultado corresponde a una nueva infección o a la persistencia del virus detectado la semana anterior.

Cómo sigue Carmen Barbieri y por qué no puede recibir visitas

La conductora permanece aislada en una habitación de la Clínica Zabala y no puede recibir visitas mientras continúa bajo atención médica.

Según informó Laura Ubfal, Barbieri está "consciente y dispone de su teléfono celular" para comunicarse con familiares y amigos. El personal médico que la atiende usa "barbijos, cofias y equipos de protección" para reducir los riesgos de contagio.

Aunque su hijo manifestó que espera que reciba el alta durante los próximos días, todavía no se informó oficialmente cuándo podrá regresar a su domicilio.

La nueva internación se produce después de un octubre particularmente complicado para la conductora de Con Carmen (El Nueve). A fines de ese mes, Barbieri había contado que sufría broncoespasmo y un fuerte cuadro gripal, con episodios de fiebre que llegaron a los 40 grados. Los problemas respiratorios la obligaron a suspender sus actividades laborales y permanecer en reposo durante varios días.

"Estoy en la cama desde el domingo pasado y me quisieron internar el lunes", relató en un mensaje que envió al programa Infama, cuando los médicos todavía evaluaban la conveniencia de trasladarla a un centro asistencial.

Finalmente, se decidió que continuara el tratamiento en su domicilio. Con el paso de los días comenzó a mostrar signos de mejoría e intentó retomar sus compromisos, pero el 28 de octubre sufrió una nueva descompensación cuando estaba por salir hacia los estudios de El Nueve. "Estoy débil, con baja de presión. Estaba por subir al auto y me mareé tanto que se me nubló todo", le contó entonces al periodista Pampito.