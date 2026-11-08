Nuevo escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi: habría una denuncia por lesiones e intervención de la policía

Wanda Nara y Mauro Icardi volvieron a ser noticia después de que la policía, una ambulancia y la mismísima actriz de la película ¿Querés ser mi hijo? se apersonaran en la vivienda que el jugador de fútbol comparte junto a la China Suárez en horas de la tarde de este viernes. Según revelaron en el programa LAM que se emite por el canal América TV, Francesca e Isabella Icardi, las hijas en común de la expareja, se encontraban al cuidado de su padre en el momento de los hechos.

Lo que se sabe hasta el momento es que reiterados llamados de una de las menores a Wanda Nara y a Martín Migueles, actual pareja de la mediática, habrían sido el detonante para que ella abandonara rápidamente las grabaciones en Telefe y se presentara en el domicilio en Nordelta, donde se habría provocado un escandaloso intercambio con Mauro Icardi, con la necesidad de la intervención de la seguridad del barrio privado y de la policía. “Wanda llega a la casa, sale Mauro, y empezaron a discutir a los gritos en el medio del barrio. Martín intentaba conciliar, nunca lo pudo hacer”, contó Pepe Ochoa.

Minutos después de darse a conocer la noticia, y con la cautela que merece por las menores involucradas, Mauro Szeta accedió a la denuncia radicada por la conductora en la comisaría y reveló en su cuenta de X que se inició una causa por presuntas “lesiones”: “Wanda Nara denunció que Mauro Icardi golpeó y encerró a su hija de 11 años. 'Papá me pegó. Tengo miedo'. Según Wanda Nara, su hija le pidió ayuda por WhatsApp. Hay causa judicial”.

EXCLUSIVO: ESCANDALO WANDA NARA Y MAURO ICARDI La declaración de Wanda Nara sumado a Migueles y la china intentando contener la situación. #LAM https://t.co/slOhm5Z6bh — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) November 7, 2026

Tras el enfrentamiento, Wanda se habría retirado del domicilio con sus hijas y procedido a asentar la mencionada denuncia contra su exmarido. A su vez, Ochoa relató la información que le llegó en vivo y agregó: “Ella se fue en ambulancia [del barrio La Isla de Nordelta] y Migueles fue atrás en su auto. Ahora están intentando que Mauro se apersone en la fiscalía. Todo esto comenzó a las 5:30 de la hora”. El periodista explicó que el futbolista no quiso retirarse de su casa ni entregar la computadora de donde habría salido la comunicación de la niña con su mamá, pese al pedido de la policía. Por tal motivo, fueron sus abogadas las que se habrían trasladado para declarar.

Inmediatamente, Szeta se comunicó con LAM para confirmar la información dada en sus redes sociales y complementar lo que se decía al aire: “Lo que ella [Wanda] cuenta es que se anoticia por el mensaje de WhatsApp de su hija de 11 años. Que su hija, palabras más, palabras menos, le dijo: ‘Papá me pegó. Tengo miedo’. Esta es la parte que yo no conozco sobre la distribución de la casa, pero que la menor se lo cuenta por un mensaje de WhatsApp que se lo manda por computadora, desde el lugar que dice estar encerrada por su propio padre”.

Wanda Nara en Uruguay por la película "¿Querés ser mi hijo?". Foto: Archivo. Foto: Ignacio Sánchez.

“Lo que sostiene Wanda es que ante el pedido de su hija va al lugar; en ese contexto, lo que el personal policial deja asentado es que Mauro Icardi, cuando la policía interviene y dice poner a resguardo a la menor, no quiere entrevistarse en contacto con el personal policial. Habrá que ver qué dice él”, explicó el periodista especializado en judiciales.

Con respecto a cómo seguirá el caso, Szeta recapituló: “Lo que dijo el fiscal [UFI Género Tigre, Julio Petrucci] es que le van a tomar declaración a Wanda Nara. Me imagino que van a secuestrar la computadora con el teléfono celular donde la menor en teoría pide ayuda. También ordena un reconocimiento médico legal y lo que se hace de rutina es informarle a Mauro Icardi que tiene una causa penal”.

La Nación/GDA