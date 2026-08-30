Maxi López reveló qué hacía en fiestas sexuales en Rusia y Wanda Nara estalló: "Estabas casado conmigo"

Maxi López habló de su vida privada durante su participación en PH, Podemos Hablar —el programa que se emite por Canal 12— y algunas de sus revelaciones provocaron una respuesta inmediata de Wanda Nara. El exfutbolista argentino recordó fiestas y experiencias sexuales que vivió durante su etapa en Rusia, cuando ya estaba en pareja con la empresaria, y ella aseguró que desconocía varios de esos episodios.

Este domingo, horas después de la emisión del programa conducido por Andy Kusnetzoff, Nara usó sus historias de Instagram para responderle de forma tajante. “Buen día. Me levanto con la novedad de que a mi ex lo cacheteaban en lugares para tener sexo en Rusia”, arrancó.

“¡Qué lástima saberlo tarde, porque soy buenísima en eso también! Te recuerdo que llegaste a Rusia estando casado conmigo. Dios sabe las decisiones que el destino nos hace tomar, porque ve cosas que nosotros no vimos”, continuó, filosa.

Luego se dirigió directamente a López: "También te lo perdono, Max. Solo que me faltaban en la cuenta estas anécdotas sexuales que, por lo que contaste ayer, fueron más de una vez. Cuando te cruce, te cacheteo yo por estas de las que no me había enterado. Las demás ya te las cobré”.

Nara publicó después una segunda reflexión, esta vez dirigida a sus seguidoras. “Conclusión: Mujeres, salgan a trabajar, hagan sus vidas. ¡No dependan! Ganen su dinero, ser mantenida a veces sale muy caro”, escribió. Y agregó: “Quizás estás criando tres bebés en un país extraño o estás embarazada y a tu marido lo están azotando en un sótano”.

El mensaje de Wanda Nara contra Maxi López. Foto: Captura de Instagram @wanda_nara.

Qué contó Maxi López sobre sus años en Rusia

El mensaje de Wanda llegó después de una extensa conversación sobre sexo e intimidad que López mantuvo con Kusnetzoff y los demás invitados de PH. Allí recordó especialmente algunas fiestas a las que asistió mientras jugaba al fútbol en Rusia.

Según contó, llegó a esos encuentros a través de un amigo dedicado a organizar eventos. “Puedo decir que fueron las fiestas más random en las que estuve en mi vida. Y ahí pasaba todo, había de todo. Y fui aprendiendo, fui conociendo, fui viendo”, relató.

Kusnetzoff quiso saber qué ocurría concretamente en esos lugares y López mencionó la presencia de dominadoras. También explicó que las propuestas estaban dirigidas tanto a hombres como a mujeres y recordó que algunos de los encuentros se realizaban en espacios subterráneos.

Tranqui la anécdota de Maxi Lopez en Rusia 🇷🇺👈



"Tenía un amigo que era un gran organizador

de eventos, había de todo y ahí fui aprendiendo"😅 pic.twitter.com/yShl2EsN9M — Basta de Verso (@basta_deverso) August 30, 2026

“Eran unos lugares increíbles, porque te metías abajo de la tierra y vos entrabas y se abría un mundo increíble”, contó.

Fue en uno de esos lugares donde, según su relato, conoció a una persona a la que “le gustaba la violencia y aplicaba violencia”. López aceptó participar de la experiencia, pero aseguró que decidió detenerla cuando aumentó la intensidad. "Cuando me sacudió... Me dio duro. En el momento en que empezó a morder, a rasguñar, ya dije: ‘Bueno, ya está’”, recordó.

Pero esa no fue la única revelación que hizo durante el programa. En otro momento de la conversación, los invitados comenzaron a hacerse preguntas sobre sus experiencias sexuales. Cuando surgió el tema de los tríos, López contó que había participado tanto de encuentros con dos mujeres como con una mujer y otro hombre. También aseguró haber tenido relaciones sexuales con más de tres personas a la vez.

Las declaraciones adquirieron otra dimensión cuando Nara escuchó el programa y ubicó al menos parte de esas experiencias durante los años en que mantenía una relación con López. De ahí surgió su reclamo público: aseguró que desconocía esas historias y recordó que acompañó al futbolista durante su etapa en Rusia.

Pese al reproche, Wanda usó un tono irónico en buena parte de sus mensajes y aseguró que aquellas situaciones forman parte de una etapa que dejó atrás. La expareja, que tuvo tres hijos, logró con los años recomponer su vínculo y actualmente mantiene una relación mucho más cercana que la que tuvo después de su separación.