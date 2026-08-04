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Viralizaron fotos de Wanda Nara en la playa y la empresaria respondió con un duro descargo: "Amo mi cuerpo"

La mediática argentina aseguró que las imágenes fueron manipuladas digitalmente y apuntó contra cuentas que, según sostuvo, buscan perjudicarla en redes sociales.

04/08/2026, 10:22
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Wanda Nara
Wanda Nara.
Foto: Captura de Instagram @wanda_nara.

Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la conversación en redes sociales luego de que se viralizaran imágenes tomadas por paparazzi durante sus vacaciones en Italia junto a su pareja, Martín Migueles, y sus hijas.

Las fotografías, difundidas inicialmente por una cuenta turca y replicadas en X, generaron comparaciones con las imágenes que la empresaria suele compartir en sus redes.

La conductora no tardó en responder. A través de sus redes sociales, citó una publicación que cuestionaba su apariencia y defendió su imagen con un mensaje contundente: "Uno es un video y lo otro es Photoshop de ustedes los trolls pagos, amo mi cuerpo".

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En esa declaración, hizo referencia a las cuentas dedicadas a editar sus fotos para generar críticas y alimentar campañas de desprestigio en redes sociales.

No es la primera vez que la empresaria enfrenta una situación similar. En otras oportunidades también denunció que medios y perfiles, especialmente de Turquía, difundieron imágenes alteradas para instalar cuestionamientos sobre su físico.

El episodio volvió a abrir el debate sobre la presión estética que enfrentan las figuras públicas y el impacto de la edición digital en la construcción de su imagen. Mientras algunos usuarios compararon las fotografías con el contenido que Wanda publica habitualmente, otros salieron en su defensa y cuestionaron el nivel de escrutinio al que son sometidas las celebridades por su apariencia.

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