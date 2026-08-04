Viralizaron fotos de Wanda Nara en la playa y la empresaria respondió con un duro descargo: "Amo mi cuerpo"

Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la conversación en redes sociales luego de que se viralizaran imágenes tomadas por paparazzi durante sus vacaciones en Italia junto a su pareja, Martín Migueles, y sus hijas.

Las fotografías, difundidas inicialmente por una cuenta turca y replicadas en X, generaron comparaciones con las imágenes que la empresaria suele compartir en sus redes.

Wanda Nara, sevgilisi ve çocuklarıyla İtalya'da görüntülendi. pic.twitter.com/gqelDNYL1X — Populicc (@populicc) August 3, 2026

La conductora no tardó en responder. A través de sus redes sociales, citó una publicación que cuestionaba su apariencia y defendió su imagen con un mensaje contundente: "Uno es un video y lo otro es Photoshop de ustedes los trolls pagos, amo mi cuerpo".

En esa declaración, hizo referencia a las cuentas dedicadas a editar sus fotos para generar críticas y alimentar campañas de desprestigio en redes sociales.

No es la primera vez que la empresaria enfrenta una situación similar. En otras oportunidades también denunció que medios y perfiles, especialmente de Turquía, difundieron imágenes alteradas para instalar cuestionamientos sobre su físico.

Uno es un video y lo prro es fotoshop de ustedes los trolls pagos 😘 amo mi cuerpo . https://t.co/hv245FhYgP — Badbitch (@wanditanara) August 3, 2026

El episodio volvió a abrir el debate sobre la presión estética que enfrentan las figuras públicas y el impacto de la edición digital en la construcción de su imagen. Mientras algunos usuarios compararon las fotografías con el contenido que Wanda publica habitualmente, otros salieron en su defensa y cuestionaron el nivel de escrutinio al que son sometidas las celebridades por su apariencia.