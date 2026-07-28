Video: Wanda Nara mostró el momento en que ladrones irrumpieron en su casa de Italia con sus hijos adentro

En medio de la pelea con su hermana, Wanda Nara compartió este lunes un video en Instagram con las imágenes del robo que sufrió en su casa en Italia durante la final del Mundial entre la selección de Argentina y la de España. Lo más escalofriante de todo es que dentro estaban sus hijos y su madre, Nora Colosimo.

"Mientras me encontraba trabajando para una marca en la final, entraron tres personas a robar a mi casa de campo en Milán. Mis hijos están bien a pesar del gran susto. Me retiré antes por el aviso de mi mamá, que está con ellos”, reveló la conductora el pasado domingo.

"Gracias a la policía que está ahora cuidando de mis hijos. Maxi y yo estamos buscando un vuelo para volver cuanto antes y ocuparnos de realizar todos los documentos que se llevaron de la familia", agregó, dando a conocer qué se habían llevado los ladrones de su hogar.

Este lunes, Wanda Nara compartió en sus historias de Instagram detalles del robo e imágenes. “22:34 hora italiana. Mis hijos miraban el partido sin darse cuenta de que había cuatro personas en la casa”, escribió en el primer registro fílmico donde se ve a alguien con una gorra ingresando a su domicilio.

En el siguiente video que compartió, se ve a los hijos de Wanda mientras se esconden, corren y observan lo que está sucediendo. Ahí ya la conductora acusó directamente a su expareja y padre de sus hijos, Mauro Icardi, del robo sucedido.

"Después del terror que vivieron mis hijos, hoy sufren la violencia de un papá que se niega por teléfono a colaborar con una firma. Diciendo que mis hijas no pertenecen ni deben vivir en un país de negros villeros, al cual quieren y lloran por volver", escribió, en referencia al robo de pasaportes y el permiso necesario para hacerlos nuevamente.

Wanda compartió dos video del robo en Milán y en uno de ellos le dedicó un duro mensaje a Icardi 👇🏻 pic.twitter.com/nJFY9u84fE — Pampito (@PampitoOk) July 27, 2026

El robo sucedió en medio de la guerra mediática que tiene Wanda Nara con Mauro Icardi. El conflicto judicial entre ambos sumó hoy un nuevo capítulo. El exfutbolista de Galatasaray de Turquía acudió a sus redes sociales para celebrar el reciente fallo de la Justicia italiana, que rechazó en una nueva instancia el pedido económico que la conductora realizó en la demanda de divorcio.

“Buongiorno Milano. Por acá, todas buenas noticias. Hay nueva resolución. Después de que me reclamaran en el divorcio la suma de: 250.000€ mensuales para mi ex, 65.000€ para cada una de mis hijas y 100.000€ mensuales por divorcio, la jueza rechazó esta locura el 1° de junio de 2026″, expresó Icardi en una historia de Instagram.

Wanda compartió dos video del robo en Milán y en uno de ellos le dedicó un duro mensaje a Icardi 👇🏻 pic.twitter.com/nJFY9u84fE — Pampito (@PampitoOk) July 27, 2026

A continuación, detalló: “No conformes con la decisión y las ganas de seguir robándome dinero, se opusieron a esta resolución. Hoy, 27 de julio de 2026, la decisión de la Justicia italiana fue bien clara: la declararon inadmisible, cerrando así todo tipo de reclamos y pedidos”.

“Falta el último paso para la sentencia final de divorcio. Qué bueno que la Justicia italiana funcione. Pero allá por el 2024 me decían loco por presentar todo en Italia”, concluyó Icardi.

La Nación/GDA