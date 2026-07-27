Se pelearon las hermanas Nara: el fuerte mensaje con el que Wanda expuso su distancia con Zaira

Wanda Nara publicó este fin de semana en su cuenta de Instagram una historia que llamó la atención y puso en duda su vínculo con su hermana Zaira. Mientras la ex de Mauro Icardi se encuentra de vacaciones en Italia junto a sus hijas Francesca e Isabella, dejó un sugestivo mensaje para sus seguidores.

“Pensé que eras de mi team”, escribió Nara y al mismo tiempo añadió un emoticono de un corazón roto. Después de ese solitario comunicado, continuó con sus posteos habituales, desde la publicidad de sus cosméticos hasta los reclamos a Icardi por el dinero de la manutención de sus hijas.

El mensaje de Wanda Nara contra su hermana Zaira. Foto: Instagram Wanda Nara

Aunque pareció algo pasajero, sus seguidores no lo dejaron pasar e incluso Yanina Latorre habría hablado al respecto en su propia cuenta de Instagram, donde dio pistas de un aparente alejamiento entre dos hermanas conocidas en los medios.

“¿Se viene otro gate?”, preguntó Latorre y agregó: “No hay nada que hacer. Siempre interrumpen mis vacaciones. Parece que el quilombo es con alguien muy cercano. Dos hermanitas muy famosas”.

En su adelanto, la conductora de SQP (América TV) no dio nombres ni detalles que ayuden a comprender la identidad de las dos implicadas. Después de ese anuncio, sumó: “Bueno, arrancó el gate amor. Hay quilombo entre las hermanas más mediáticas del país. Una dejó de seguir a la otra”. Y con humor, cerró: “Otro viaje en que Diego (Latorre) vuelve al atún”. Hasta el momento, Wanda dejó de siguir a Zaira.

Lo cierto es que un distanciamiento entre Wanda y Zaira parece extraño, ya que las hermanas suelen mostrarse unidas y sus hijos tienen un contacto frecuente. Las Nara siempre fueron de organizar reuniones familiares y dar muestras públicas de cariño. De momento, solo queda aguardar hasta que Latorre brinde más detalles para confirmar si se trata de ellas.

La Nación GDA