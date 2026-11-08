Wanda Nara y su debut en cine con "¿Querés ser mi hijo?", su vínculo con Uruguay y su postura sobre las críticas

Pocas celebridades que generan tanto revuelo, haciendo tan poco. La argentina Wanda Nara, que estuvo el sábado 31 en Uruguay para presentar ¿Querés ser mi hijo?, su debut en el cine, lo tiene clarísimo. Y ya sea por su rol de conductora de Love is Blind de Netflix como de Masterchef Celebrity (en Discovery Home & Health), cantante, empresaria, influencer o mediáticas, su vida y sus dichos son seguidos con fruición en ciertos sectores.

Nara llegó el sábado a la mañana a Uruguay, en avión privado y acompañada por su pareja, su mano derecha y su maquillador, y luego de hablar con El País, fue a la premiere en Movie Montevideo de ¿Querés ser mi hijo?, la comedia de Hernán Guerschuny que se filmó en Uruguay y protagoniza junto a Agustín Bernasconi.

“Estuve filmando acá un mes y un poquito más”, dice Nara sobre el rodaje. “La verdad es que me gustó mucho actuar. Con Agustín, leímos juntos un montón de veces el guion”, agrega sobre los ensayos.

Para prepararse para el papel, recurrió a un coach vocal, para desprenderse de su tono de voz tan identificable. “Es un personaje que pasa por muchos matices y muchas situaciones, entonces había que preparar un montón de cosas. Sobre todo porque era mi debut y, obviamente, estaban esos nervios, ese miedo y la preparación del personaje”, dice.

¿Querés ser mi hijo? -que ya se estrenó en Uruguay y es remake de una película mexicana- cuenta la historia de Lucía, una mujer de 40 años que abandonó sus sueños por amor; y cuando descubre que su novio la engaña, termina viviendo en el monoambiente que era de su abuelo, donde conoce a Javier (Bernasconi), el vecino de enfrente que pone la música tan fuerte que no la deja dormir.

Mientras busca recuperar a su expareja, el egocéntrico Salvador (Jean Pierre Noher), va por un puesto gerencial en una empresa, y con la ayuda de la IA y una amiga (Charo López), termina finalista para el cargo. El problema: la prueba final es en una chacra, donde deberá llevar al hijo que inventó para su curriculum. Le pide al vecino que se haga pasar por ese hijo y las cosas se complican románticamente.

—¿En qué momento sentiste que ya eras Lucía?

—Creo que es difícil eso, pero con el vestuario ya me empecé a sentir un poco en su papel. Su manera de vestirse, de peinarse y un montón de cosas eran muy diferentes a mí. Tenía la colita atrás, el vestido del poster. Después, obviamente, estaba el tono de voz y la seriedad con la que se trataban algunos temas. Y también todo el elenco que estaba alrededor mío: actores uruguayos [entre otros Fernando Amaral, Álvaro Armand Ugón y Jorge Temponi] y actorazos argentinos que me hicieron sentir muy contenida. Eso era muy importante.

—Estás en un momento de mucha actividad laboral, ¿cómo hacés para encontrar un equilibrio?

—Creo que son momentos. Después trato de buscar espacios para descansar, pero cuando me llegó el proyecto de la película fue cuando había terminado de grabar MasterChef. Me pude tomar cuatro semanas de vacaciones y empecé a grabar esto. Era imposible decirle que no. Me encantó el libro, la historia, y que fuera una comedia romántica. La tienen que ver en el cine porque es una película muy pochoclera, divertida; muy para las mujeres, pero van pareja y familias, y también se divierten.

—La película es una remake de una historia mexicana. ¿Viste la versión original?

—Sí, la vi. Creo que ya van por la tercera parte. Obviamente esta tenía que estar adaptada a los chistes, modismos y a nuestra manera de ser, que es un poco diferente a la mexicana.

Wanda Nara en el junket de prensa por la película "¿Querés ser mi hijo?". Foto: Ignacio Sánchez.

—En un momento aparece un chiste sobre tu ex, Maxi López. ¿Fue idea tuya o estaba en el guion?

—Estaba en el guion. Y al revés, en un momento dije: “No sé si debería estar”, porque cuando vas a ver la película no me ves a mí, es Lucía, y no escuchás ni la voz de Wanda, que es tan conocida. Entonces, por momentos me parecía que era innecesario, pero el chiste entra en un momento tan serio de la película que te desconcierta y es gracioso. Quedó bien.

—Después del estreno en Argentina aparecieron críticas negativas. ¿Cómo te llevás con los cuestionamientos?

—No les doy bolilla nunca. Creo que el mundo se separa entre los que hacemos y los que opinan sobre los demás. Muchas veces nos ayudan para la promoción de las películas, y un montón de cosas. Pero después, cuando van desde lado negativo o buscan cosas que a veces no son ciertas, pensás: hay tanta gente trabajando en un proyecto... Se involucraron tantas personas, empresarios y trabajadores... Es un montón de gente. Yo estoy muy contenta. Fue un gran proyecto. Hace poco me contaron novedades, cosas que todavía no puedo contar, pero a la película le está yendo bien y los productores están contentos. Así que seguramente habrá novedades.

—¿Te gustaría hacer una segunda parte para saber cómo sigue la historia de Lucía?

—Por supuesto. Ojalá se venga la segunda parte. Queremos saber qué pasa con esta historia.

—¿Te ves trabajando más seguido como actriz?

—Sí, sí. De hecho, hace poco me llegó un proyecto para grabar en Madrid y estoy leyendo un libro muy bueno.

—Tenés un vínculo con Uruguay desde hace años...

—Sí, desde muy chiquita venimos, con mi familia y amigos.

Charo López y Wanda Nara en "¿Querés ser mi hijo?". Foto: Difusión. Foto: Zeppelin Studio

—Buscando información para la nota, apareció el nombre de Álvaro Navia. ¿Tuviste una relación con él?

—No, no salí con Álvaro. Dicen eso, sí, pero no. Fuimos compañeros de teatro y se arman esas historias que después quedan. Creo que no hay que salir a desmentir cosas que dicen los medios, pero si no las desmentís después son rumores que quedan establecidos en tu biografía de Google. Pero no. Fue un gran compañero, nos divertimos un montón. Después hicimos un programa en Canal 9, de humor, muy divertido.

—¿Entonces solo colegas?

—Compañeros. Me da muchísima gracia porque eso fue en 2007. De repente se puso de moda y empezaron a salir novios míos, pero no me da el tiempo. Pensá que me fui de Argentina a los 20 años y viví casi 20 años en Europa. No da el tiempo. Estaba casada, ¿cómo pude tener novios en Argentina? Ahora empezaron a aparecer un montón. Soy muy de hacer amigos, y todo este grupo de la película va a quedar para toda la vida. Pero de ahí a que dentro de unos años digan que fui novia de Jean-Pierre, digo, no, es demasiado.

—Charo López decía que le había sorprendido mucho tu trabajo. ¿Qué significa recibir ese reconocimiento de actores con tanta trayectoria?

—Para mí es muy importante. Por eso, ¿cómo me puede afectar mal una crítica si una grosa como Charo, a quien valoro y admiro tanto, me dice cosas lindas? O Jean-Pierre. Trabajar con ellos fue un placer, y tengo en mi WhatsApp privado un montón de audios de Jean-Pierre, súper orgulloso y contento con el trabajo. Por eso todo lo demás no te llega, porque ellos te lo dicen desde el cariño.

—Para el papel también atravesaste una transformación física y aumentaste de peso. ¿Cómo fue esa preparación?

—La verdad es que me preparé desde un montón de lugares. Y había escenas que parecían las más fáciles y eran las que más me costaban. Capaz que las partes más románticas eran las que más vergüenza me daban o más me costaban. Y alguien puede decir: “Ah, es tan verborrágica, no le tiene miedo a nada, no le da vergüenza nada”. Pero eso me generaba vergüenza y lo trabajamos un montón.

Agustín Bernasconi y Wanda Nara en "¿Querés ser mi hijo?". Foto: Archivo. Foto: Zeppelin Studio

—Tu presente en los medios convive con tu vida familiar, cinco hijos, trabajos y exposición mediática. ¿Cómo hacés para organizarte?

—Coordinando a mis tres preadolescentes y a mis dos nenas. Sí, constantemente. El trabajo de padres es algo que nunca para. Pero bueno, me encanta. Imaginate que en Argentina, para el estreno, fui con los cinco chicos. Les encantó.

—¿Sos muy exigente contigo?

—Sí, soy muy exigente. Igual y me cuesta mucho verme. A veces me veo en la televisión o en las filmaciones, y hay muchas cosas que no me gustan. Soy muy crítica. Pero con la película no me pasó. Me encantó todo, de principio a fin. Es una película que me gusta, me vuelvo a reír de los mismos chistes, me divierte. Me gusta el personaje, la historia, cómo está contada, la personalidad de ella desde chiquita. Eso me divirtió mucho.

—También sabés por experiencia que las historias de amor no siempre son sencillas.

—Sí, también lo conozco por experiencia. Así que sé lo que le espera a Lucía.

—Hace poco ganaste un Martín Fierro de la Música y hubo comentarios sobre esos premios. Sandra Mihanovich cuestionó que se premiara una canción de 2023. ¿Qué pensás de esas críticas?

—Luis Ventura lo explicó. Era el primer Martín Fierro de la Música, entonces iban a premiar también un poco para atrás. Si evaluás también los otros premios, no se evalúan solo las canciones de 2025. Yo creo que los premios también son una excusa para volver a verse, para comer rico y para ver artistas. Es parte del show. Y que sigan hablando que ya estoy completando un estante y voy a tener que pasar al próximo estante de Martín Fierro.

—Ahora se van a hacer los Martín Fierro en Uruguay. ¿Vas a venir a la ceremonia?

—Ojalá que pueda por las grabaciones de Masterchef. Si logro combinar todo eso, porque grabo muchas horas por día, me gustaría estar.