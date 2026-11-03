La reacción de Wanda Nara cuando le preguntaron por un viejo romance con Álvaro Navia: "Nos divertimos un montón"

Wanda Nara llegó el sábado a Montevideo para presentar su debut como actriz en la pantalla grande. Y además de pasear por la alfombra roja organizada en el Movie Montevideo Shopping, y hablar de sus próximos proyectos, aclaró un viejo rumor sobre su vida sentimental.

La argentina negó haber tenido una relación con un conocido uruguayo, y explicó por qué le causa gracia que, casi 20 años después, sigan apareciendo supuestos novios de su pasado.

La influencer, conductora y mediática estuvo el sábado en Montevideo para la presentación de ¿Querés ser mi hijo?, la comedia dirigida por Hernán Guerschuny que se filmó en Uruguay y que marca su debut en la pantalla grande. La película, que se estrena este jueves en las salas montevideanas, la tiene como protagonista junto a Agustín Bernasconi, Jean-Pierre Noher y Charo López, además de varios actores uruguayos como Álvaro Armand Ugón, Jorge Temponi, Chepi Iristy, Fernando Amaral y Alan Futterweit.

Wanda Nara en la premiere de "¿Querés ser mi hijo?" en Uruguay. Foto: Archivo. Foto: @wanda_nara

Previo a la presentación, realizada en Movie Montevideo Shopping, donde Wanda conversó con la prensa, le concedió una entrevista a El País que se publicará en los próximos días. Allí surgió una pregunta sobre un nombre uruguayo con el que se la vinculó, al inicio de su carrera: Álvaro Navia.

"¿Tuviste una relación con él?", fue la consulta. "No, no salí con Álvaro. Dicen eso, sí, pero no", respondió Wanda Nara sin vueltas. La argentina explicó que ambos fueron compañeros de teatro y que, a partir de ese vínculo laboral, se construyó una historia que no tuvo correlato en la realidad.

"Fuimos compañeros de teatro y se arman esas historias que después quedan", comentó. También reconoció que no es partidaria de salir a desmentir cada versión que circula en los medios, aunque señaló una consecuencia de dejar pasar esos rumores: "Si no las desmentís, después son rumores que quedan establecidos en tu biografía de Google. Pero no. Fue un gran compañero, nos divertimos un montón".

Wanda Nara y Álvaro Navia, en 2007. Foto: Archivo. JUAN MABROMATA/AFP fotos

Wanda recordó que aquella etapa se remonta a 2007 y se mostró divertida por la cantidad de supuestos romances que comenzaron a atribuirle con el paso del tiempo. "De repente se puso de moda y empezaron a salir novios míos, pero no me da el tiempo", lanzó.

Para explicar por qué le resulta poco creíble esa reconstrucción de su pasado sentimental, repasó parte de su recorrido fuera de Argentina. "Pensá que me fui de Argentina a los 20 años y viví casi 20 años en Europa. No da el tiempo. Estaba casada, ¿cómo pude tener novios en Argentina?", planteó.

La mediática también hizo una distinción entre las amistades y los romances que suelen adjudicarle. Dijo que es "muy de hacer amigos" y puso como ejemplo al grupo con el que compartió el rodaje de ¿Querés ser mi hijo?, con quienes asegura que construyó vínculos que espera conservar durante mucho tiempo.

Incluso imaginó, con humor, lo que podría ocurrir dentro de algunos años si alguien vuelve a revisar su historial de supuestas conquistas: "Todo este grupo de la película va a quedar para toda la vida. Pero de ahí a que dentro de unos años digan que fui novia de Jean-Pierre, digo, no, es demasiado".