Qué hacer del 1 al 7 de noviembre: Jesse & Joy, The Rasmus, Wanda Nara, teatro, cine y más shows en Montevideo

Noviembre arranca con una agenda cultural cargada de actividades para todos los gustos. Entre el domingo 1 y el sábado 7 habrá recitales internacionales, presentaciones de artistas uruguayos, estrenos teatrales, nuevas películas en cartelera y una variada oferta de series y producciones para descubrir en las plataformas de streaming.

La música tendrá una semana especialmente intensa, con visitas de The Rasmus, Dyango, Jesse & Joy, Eruca Sativa y Bahiano, además de los conciertos de Valeria Lynch y la celebración de los 40 años de Montevideo agoniza, el disco de Traidores. En los escenarios teatrales habrá nuevas propuestas de humor y drama, mientras que la cartelera cinematográfica sumará títulos como Godzilla: Minus Zero y ¿Querés ser mi hijo?, la comedia que marca el debut de Wanda Nara como actriz.

A eso se agregarán espectáculos de artistas argentinos, nuevas temporadas de series y propuestas musicales de distintos géneros, desde el rock hasta el pop y la música clásica. A continuación, una selección de actividades recomendadas para organizar la primera semana de noviembre en Montevideo.

Wanda Nara, Godzilla y más estrenos de cine

La cartelera de cines tendrá una semana cargada de estrenos y funciones especiales. El martes se proyectará Los juegos del hambre: Sinsajo – Parte 1 y comenzarán las funciones de Godzilla: Minus Zero, secuela de la película ganadora del Oscar a mejores efectos visuales. El jueves llegarán varias novedades: ¿Querés ser mi hijo?, la comedia que marca el debut de Wanda Nara como actriz junto a Agustín Bernasconi; Caballo salvaje nueve, lo nuevo de Martin McDonagh, protagonizado por John Malkovich; la película de acción coreana Hope: El primer impacto; y la francesa Tiempos de ilusión. El sábado, además, se podrá ver el concierto de Stray Kids en vivo desde el Tokyo Dome.

"Mis mujercitas", "Amor" y otras novedades en teatro

La cartelera teatral sumará varias novedades durante la semana. El miércoles llegará al Auditorio Nelly Goitiño Mis mujercitas, una actualización del clásico de Louisa May Alcott. El jueves comenzarán las funciones de Amor, obra ganadora del Premio Nacional de Literatura, en el Teatro Victoria. Ese mismo día, Julio “Bicho” Yuane y Daiana Basadonne presentarán El gran spoiler en El Tinglado.

El viernes, El Tinglado estrenará El nudo de Gidion, de Johnna Adams, mientras que el Teatro Circular recibirá Que no nos vean mirar. El sábado, Ernesto Álvarez protagonizará Adicto en El Galpón y Luis Alberto Carballo y Rosina Benenati presentarán Matrimonio por conveniencia en la Vieja Farmacia Solís.

Traidores, Filo, Lucía Romero y otros conciertos locales

La música uruguaya tendrá una semana especialmente intensa, con lanzamientos, aniversarios y recitales de distintos géneros. El martes, Lucía Romero e Isabella Acerenza se presentarán en el ciclo Partículas de Sala Verdi. El jueves, Traidores celebrará los 40 años de Montevideo agoniza en La Trastienda, donde el viernes Filo presentará su nuevo disco, Seis. Ese mismo día habrá varias propuestas: La Tabaré y Congo actuarán en Live Era, Crema llegará desde Paysandú a Magnolio Sala, Oriundo se presentará en La Cretina y Eli Almic cantará en Sala Rondeau. El sábado, Reytoro y AFC compartirán escenario en Live Era, Tobika presentará Inteligencia artesanal en Magnolio Sala y la banda Snake actuará en La Trastienda.

Valeria Lynch, The Rasmus y Dyango

La agenda internacional tendrá una semana cargada de visitas. Hoy y mañana, Valeria Lynch se presentará en el Auditorio Adela Reta. El lunes, los finlandeses The Rasmus llegarán a Montevideo Music Box, mientras que el martes el español Dyango actuará en el Auditorio Adela Reta.

El miércoles habrá varias propuestas: Jesse & Joy se presentará en el Antel Arena; el coro inglés Monteverdi Choir llegará al Teatro Solís con una versión semiescenificada de Teodora, de Händel, como parte de la temporada del Centro Cultural de Música; y Griselda Siciliani y Carlos Casella presentarán Boîte en El Galpón.

Dyango. Foto: Difusión.

El jueves, los argentinos Eruca Sativa actuarán en Sala del Museo. El viernes habrá otras tres visitas: la creadora de contenido Fiamma Curtosi presentará Fracasos amorosos en el Teatro del Notariado, Lucy Patané cantará en Sociedad Urbana Villa Dolores y Fede Cyrulnik llevará su espectáculo de stand-up al Teatro del Anglo. El sábado, el argentino Bahiano repasará sus éxitos en Montevideo Music Box y el dúo Koino Yokan se presentará en Plaza Mateo.

Serie sobre Muhammad Ali, "Todo vale" y más en streaming

Las plataformas de streaming tendrán una semana de estrenos variados. Hoy, HBO Max incorporará la cuarta temporada de La edad dorada, mientras que el martes Netflix estrenará Return of the Mike, una producción en la que Mike Tyson repasa anécdotas de su vida.

El miércoles, Prime Video sumará la serie Muhammad Ali: el más grande y el thriller La mangosta, protagonizado por Liam Neeson. Ese mismo día, Disney+ estrenará la segunda temporada de Todo vale, con Kim Kardashian, y el drama coreano La emperatriz divorciada. El jueves, Netflix incorporará la segunda temporada de Palomas negras, la serie policial protagonizada por Keira Knightley.