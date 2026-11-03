La Trampa agotó tres Antel Arena y anunció una cuarta fecha para su regreso: cuándo será y cómo comprar entradas

El furor por el regreso de La Trampa solo aumenta. Tras nueve años separados, el histórico grupo de rock uruguayo anunció una primera fecha el miércoles 12 de mayo de 2027 en el Antel Arena. El espectáculo se llamará Canciones al viento y será producido por Celeste Music. Por la demanda, agregaron dos fechas más el jueves 13 y el sábado 15. Hoy, confirmaron por sus redes sociales que lanzarán una fecha más: el domingo 16.

"Agradecidos y sorprendidos. Así estamos. Superaron nuestras mejores expectativas con una respuesta de carácter épico agotando tres Antel Arena en siete días. Sabemos que muchísimos de ustedes han hecho un esfuerzo enorme para comprar las entradas y nosotros no tenemos más que palabras de gratitud", escribieron y agregaron que esta cuarta y última fecha es porque saben que hay seguidores que no pudieron obtener entradas.

Las entradas están disponibles por Tickantel desde 1.600 a 3.850 pesos.

El acercamiento surgió con la reedición en vinilo de Laberinto, el disco producido por Fernando Cabrera. Cuando Bizarro Records propuso relanzarlo, Arakelian pidió que el proyecto se hiciera junto a Spuntone. Así comenzaron nuevas conversaciones y la oportunidad de revisar una historia compartida que había terminado con heridas.

En agosto de este año ofrecieron a El País su primera entrevista conjunta en casi una década. Hablaron de sus diferencias y de la decisión de recuperar el vínculo. Pero fueron cautelosos ante la posibilidad de volver a tocar: aseguraron que su único plan era reeditar los seis álbumes de estudio en vinilo y reunirlos en una caja. Dos meses después, eso cambió.

En mayo, Spuntone y Arakelian volvieron a cantar juntos “Si te vas”. El 1.º de octubre se reencontraron en el Auditorio Nacional del Sodre, durante el show por los 40 años de carrera de Jorge Nasser. Allí interpretaron con el anfitrión “Las décimas”, clásico de La Trampa que Nasser llevó al terreno de la milonga. Y este jueves, Garo apareció como invitado sorpresa en el show del dúo Spuntone & Mendaro en La Trastienda.