La Trampa agotó dos funciones para "Canciones al viento" en 24 horas y anunció tercera fecha en el Antel Arena

El regreso de La Trampa a los escenarios sigue generando repercusiones. Después de agotar las entradas para su primer show en el Antel Arena, la banda agotó en apenas 24 horas las entradas para la segunda función y anunció una tercera fecha: el 15 de mayo de 2027.

El grupo había confirmado su vuelta a los escenarios después de nueve años separado, con un espectáculo previsto para el miércoles 12 de mayo de 2027 en el Antel Arena. La respuesta del público fue inmediata, en ocho horas se agotaron las entradas para el primer concierto, lo que obligó a sumar una segunda función para el jueves 13 de mayo. Ahora, con las entradas de esa fecha también agotadas, se agregó un nuevo concierto para el 15 de mayo.

El espectáculo se titula Canciones al viento, y la venta general para la tercera fecha ya comenzó. Las entradas cuestan entre 1.600 y 3.850 pesos. Para el campo, que será de pie, las entradas cuestan 2.300 pesos.

El anuncio del regreso de La Trampa sorprendió también por la historia que hay detrás de la reunión. Alejandro Spuntone, cantante de la banda, y Garo Arakelian, guitarrista y compositor, habían quedado distanciados tras la separación del grupo en 2018. En 2022, incluso protagonizaron un cruce público en redes sociales. Por eso, la fotografía que compartieron en la Navidad de 2025 fue una primera señal de que la relación comenzaba a recomponerse.

El acercamiento se produjo a partir de la reedición en vinilo de Laberinto, el disco producido por Fernando Cabrera. Cuando Bizarro Records propuso relanzarlo, Arakelian pidió que el proyecto se realizara junto a Spuntone. La iniciativa abrió nuevas conversaciones entre ambos y les permitió revisar una historia compartida que había terminado con heridas.

La Trampa en el teatro de Verano. Foto: Archivo. Foto: Mezzotoni.

En agosto de este año, los músicos ofrecieron a El País su primera entrevista conjunta en casi una década. Allí hablaron de sus diferencias y de la decisión de recuperar el vínculo, aunque se mostraron cautelosos ante la posibilidad de volver a tocar. En ese momento, aseguraron que el plan era reeditar los seis álbumes de estudio en vinilo y reunirlos en una caja. Dos meses después, el panorama cambió.

En paralelo, hubo señales de ese acercamiento sobre los escenarios. En mayo, Spuntone y Arakelian volvieron a cantar juntos “Si te vas”. El 1.º de octubre se reencontraron en el Auditorio Nacional del Sodre, durante el espectáculo por los 40 años de carrera de Jorge Nasser. Allí interpretaron junto al anfitrión “Las décimas”, un clásico de La Trampa que Nasser llevó al terreno de la milonga. Días después, Garo apareció como invitado sorpresa en el show del dúo Spuntone & Mendaro en La Trastienda.

Ahora, la demanda por ver nuevamente a La Trampa en vivo confirma la expectativa que despertó su regreso, con dos funciones agotadas y una tercera anunciada para el Antel Arena.