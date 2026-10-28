Natalia Oreiro volvió a la música junto a Marcela Morelo con una nueva versión del clásico “Corazón salvaje”
La uruguaya Natalia Oreiro se unió a Marcela Morelo para reinterpretar “Corazón salvaje”, el éxito de 1997. El video, presentado por Juan Alberto Mateyko, apuesta por una estética retro y es tendencia.
La uruguaya Natalia Oreiro volvió a ponerse frente a un micrófono para cantar junto a Marcela Morelo. La actriz y cantante uruguaya se sumó a la artista argentina para grabar una nueva versión de “Corazón salvaje”, uno de los grandes éxitos de Morelo, lanzado en 1997, que ahora regresa con otros arreglos y una impronta más cercana a la cumbia.
El lanzamiento marca un nuevo paso en el reencuentro de Oreiro con la música. Aunque en los últimos años había grabado canciones para sus películas, entre ellas Campamento con mamá y La mujer de la fila, esta vez la propuesta la encuentra en una colaboración con una de las voces reconocidas del pop latino de los años noventa.
La nueva versión forma parte de La Morelo, el proyecto con el que la cantante argentina revisita algunas de las canciones más emblemáticas de su carrera junto a otros artistas. En esta ocasión, la elección fue “Corazón salvaje”, un tema que se convirtió en una de las piezas centrales de su repertorio y que, casi tres décadas después de su lanzamiento, suma una nueva interpretación.
El encuentro también tiene su correlato visual. En el videoclip, las dos artistas son presentadas por Juan Alberto Mateyko, en una puesta que recupera el espíritu de los programas musicales de otras épocas. La estética retro atraviesa las imágenes, con Oreiro vestida con un traje negro y una chaqueta de lentejuelas, mientras Morelo aparece con un traje blanco.
La colaboración propone así un cruce entre dos artistas con recorridos diferentes, pero unidas por la música popular y por una canción que mantiene su lugar en el repertorio de Morelo. La nueva lectura conserva la identidad del tema original, aunque le incorpora un ritmo más bailable.
“Corazón salvaje” se suma a la serie de colaboraciones con las que Morelo celebra su trayectoria y vuelve sobre las canciones que marcaron su carrera. Para Oreiro, en tanto, el lanzamiento representa una nueva oportunidad de mostrar su faceta musical, que convive desde hace años con su trabajo como actriz.
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