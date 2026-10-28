El fuerte cruce entre Gastón Trezeguet y Oscar Belo, y la periodista uruguaya que defendió al exGran Hermano

Las polémicas y los debates en Gran Hermano Uruguay (Canal 10) son asunto de todos los días. Sin embargo, uno de los últimos cruces trascendió el reality y llegó a las redes sociales de ambos lados del Río de la Plata, donde la rivalidad entre uruguayos y argentinos se convirtió en parte de la discusión.

Los protagonistas fueron Gastón Trezeguet, histórico participante de la primera edición de Gran Hermano Argentina y actual panelista del reality uruguayo, y los comunicadores Oscar Belo y Sofía Tardáguila.

Por estas horas se viralizó un fragmento de una de las galas que conduce Eduardo “Colo” Gianarelli, en el que una discusión entre Trezeguet y Belo terminó sumando un segundo foco de polémica por los comentarios de Tardáguila.

Todo comenzó cuando Belo hizo referencia al sueldo de su compañero y aludió a que había cobrado poco. Trezeguet no se lo tomó bien y se lo hizo saber al aire. En medio de una reflexión, comentó que los participantes se pellizcaban al igual que Oscar Belo, que no podía creer que se había peleado con él.

“Le sacó el lugar a Leo Sanguinetti. No lo conoce nadie. Está acá, serrucho”, dijo Trezeguet en referencia a otro de los panelistas alternos del programa.

“Te ponés nervioso. Decís Oscar, eso es en Argentina, acá es Oscar”, le contestó Belo, en alusión a la pronunciación de su nombre y a las diferencias entre ambos países.

“Yo soy argentino, qué tengo que hablar como vos querés. No, mi amor”, retrucó el panelista. “Era momento dulce. Le quedó”, bromeó Belo, intentando pincharlo.

“¿Sabés lo que me quedó? Que cuando te metés con el sueldo ajeno no está bueno”, respondió Trezeguet. “Yo no me metí con nada”, replicó Belo, pero el argentino insistió: “Dijiste que yo cobraba poco, qué hacía acá, que cuánto cobraba. Si querés te pongo el tape”.

“Si digo que cobraste poco te estoy dando para adelante”, opinó Belo. La respuesta de Trezeguet fue contundente: “No, eso es personal y no saber pelearse. Eso demuestra la poca técnica que tenés para estar en un panel porque no podés hablar de mi sueldo”.

Belo intentó bajar el tono y le señaló que Gianarelli le estaba haciendo una pregunta y que debía contestarla. Pero Trezeguet siguió: “Está mal, aceptá la pelea y dejá de hacerte el canchero porque measte afuera del tarro”.

“Acepto la pelea, pero ya dijiste todo lo que querías decir”, contestó Belo.

Fue entonces cuando el conductor le dio la palabra a Sofía Tardáguila. La panelista dijo que se había quedado con imágenes mucho más bellas que con “traer un quilombo argentino para este lado del río” y agregó: “Acá somos un poco más elevados”.

“Leo es de acá y él es de acá. ¿Por qué argentino?”, le respondió Trezeguet. Cuando Tardáguila manifestó que prefería salir de esa discusión, él le retrucó que entonces no se metiera. “Era solo un comentario, Gastón”, cerró ella.

Sofía Tardáguila en "Gran Hermano Uruguay". Foto: @granhermano_uy

La polémica llegó a Argentina y una periodista defendió a Trezeguet

Las palabras de Tardáguila también tuvieron repercusión al otro lado del río, donde algunos usuarios cuestionaron su comentario sobre los argentinos. El tema se abordó en La Linterna, el programa que Laura Ubfal conduce en Bondi Live, donde Trezeguet participó como invitado.

El productor y comunicador explicó que la discusión había comenzado como un clásico ida y vuelta de Gran Hermano, pero que el tono cambió cuando Belo le preguntó quién le pagaba.

“Le digo, lo mismo que vos. Algo personal no me lo vas a revolear en una chicana. Me enojé por eso. En el afán de picantearla se le escapó”, relató.

También contó que, durante la tanda, Belo se acercó para calmar las aguas y le pidió disculpas. “Me pidió disculpas dos veces. Me dijo: ‘Sé que es un tema donde no me tendría que haber metido, que me pasé’. Para mí, en ese momento termina”, aseguró.

Sin embargo, los integrantes de la mesa quisieron conocer su opinión sobre los dichos de Tardáguila, a quien calificaron de “desubicada”. Trezeguet consideró que había sido “poco feliz” introducir la cuestión de la nacionalidad, aunque entendió que la periodista también había intentado “picantearla”.

La discusión sumó otro capítulo cuando la periodista uruguaya Ana Laura Román, radicada en Argentina y ex panelista de Gran Hermano en ese país, compartió el recorte del enfrentamiento en redes sociales y respaldó al argentino.

“Excelente @GastonTrezeguet poniendo en su lugar a gente que es como el helado de pollo, no existe”, escribió, en alusión a Belo.