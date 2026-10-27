La tensión entre Griselda Siciliani y Petinatti durante una entrevista y el filoso comentario del conductor

Griselda Siciliani visitó Malos Pensamientos (Azul FM) para hablar de sus proyectos, entre ellos la obra Boite, que se presentará el 4 de noviembre en el Teatro El Galpón, y la segunda temporada de Menem, la serie de Prime Video en la que interpreta a Zulema Yoma. Sin embargo, sobre el final de la entrevista con Orlando Petinatti, la conversación tomó otro rumbo: la actriz se mostró incómoda con uno de los juegos que le propuso el conductor, y terminó reaccionando ante una pregunta sobre un supuesto romance con Emiliano Brancciari, líder de No Te Va Gustar.

El momento más particular comenzó con una sección llamada “Una palabra”, en la que Siciliani debía resumir a distintas personas en un solo término. “Yo te tiro nombres y no tenés que pensar mucho”, le explicó Petinatti. Cuando ella quiso saber si se trataba de personas, él aclaró que eran “humanos”.

“Uff”, resopló la actriz. “Es Malos Pensamientos”, le recordó el conductor. “Claro, por algo se llamará Malos Pensamientos”, respondió ella. Petinatti intentó tranquilizarla: “No va a pasar nada que vos no quieras”. Cuando le preguntó si ya le habían dicho esa frase, la actriz argentina contestó que creía que no. “No tuviste mucha vida”, lanzó él entre risas.

El juego arrancó con nombres de su entorno y respuestas que no tardaron en generar comentarios. A Adrián Suar, su expareja y padre de su hija Margarita, lo definió como “familia”; a Luciano Castro, como “ex”; y a su hija, como “amor”. Pero la dinámica no terminaba de convencerla. “Me siento muy boluda haciendo esto”, reconoció entre risas.

Cuando Petinatti mencionó a sus padres, Ida y Norberto, la actriz sonrió y reaccionó con un “ay”. El conductor aprovechó para retrucarle: “Ahora estás confirmando que sos una boluda”. Ella se defendió: “No puedo decir una palabra, es imposible este juego”. Finalmente, resumió a sus padres como “inspiración”.

Luego de una seguidilla de definiciones, llegó el momento de hablar de la infidelidad y Petinatti le advirtió: “Ahí te cago”. “No sé qué es. No creo en la infidelidad”, respondió ella. Luego eligió “antigüedad” y, para cerrar, se definió a sí misma como “una boluda”.

Al terminar, Petinatti le comentó que era la primera invitada que decía que el juego no rendía. Siciliani se corrigió y aclaró que, en realidad, era ella la que jugaba mal. El conductor le propuso entonces una nueva instancia, esta vez con la posibilidad de rebobinar. La actriz aprovechó la oportunidad para hacer un pedido: “El otro juego sácalo, córtalo. Si está editado seguro que no lo ponés”, le dijo con humor

La pregunta por Brancciari y la chicana final de Petinatti

Griselda Siciliani como Vicky en "Envidiosa". Foto: Alina Schrwarcz / Netflix

El conductor le anticipó que no sabía si el nuevo juego le iba a gustar y usó esa frase para introducir una pregunta sobre el líder de No Te Va Gustar. “Hablando de No Te Va Gustar, ¿es cierto que...?”, empezó, en alusión al rumor de un supuesto romance entre Siciliani y Emiliano Brancciari.

“¿Qué qué?”, respondió ella, sorprendida. “¿Comiste ahí?”, insistió Petinatti. “No, no. ¿Qué es esto?”, contestó la actriz, sonrojada y entre risas. El conductor siguió: “Quiero decirte que te delata tu cara”.

“No, te lo juro por mi hija, no lo conozco”, aseguró Siciliani. “¿Acercó el bochín?”, preguntó él. “No, para nada, no nos conocemos”, insistió ella. De todos modos, aclaró que le gustaba la música del grupo: “Fan total”.

Hacia el final, la actriz reveló que lo mejor de la entrevista había sido Amy, la hija de Petinatti, a quien le iba comentando todo con la mirada. Según contó, cuando el juego no le gustó, la miró preguntándole qué era aquello, y Amy le respondió con una expresión de resignación. Petinatti se lo tomó con humor y le reprochó que pusiera a su hija en su contra.

Pero todavía quedaba una última chicana. Cuando el conductor estaba despidiendo a la audiencia con un “hasta el lunes”, advirtió que era viernes y aprovechó para hacerle un reclamo a su invitada. “Te voy a decir algo, Griselda Siciliani. Las entrevistas en este programa desde hace más de seis años son los jueves”, le recordó.

“Tenés razón, la cambiaron porque yo no podía. Esto hace que el juego de una palabra me caiga divino, porque es verdad que lo cambiaron por mí”, respondió ella, tomándose la situación con humor.

Petinatti fue al hueso y cerró con otro filoso comentario: “Aprendé a valorar la gente que te rodea. Por eso estás sola”. Sorprendida, pero sin perder el tono distendido, Siciliani le devolvió la chicana: “No sabés si estoy sola”. Así terminó el intercambio, entre risas y una última indirecta del conductor sobre la vida sentimental de la actriz.