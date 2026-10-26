Sorpresivo cambio en la conducción de "Subrayado": quién es la periodista que asumió el desafío

Los espectadores de Subrayado Domingo (Canal 10) se llevaron una sorpresa en la noche de este domingo al ver una cara conocida en un lugar diferente al habitual. Lorena Nachajon, quien se desempeña como movilera del noticiero, debutó en la conducción del informativo junto a Maxi Borges, en una nueva etapa profesional que vivió con emoción y mucha adrenalina.

La periodista ocupó el lugar de Paola Botti, quien también conduce la edición del mediodía de Subrayado junto a Danilo Tegaldo. Tras la experiencia, Nachajon compartió un mensaje en sus redes sociales en el que expresó su agradecimiento por la oportunidad y la alegría por asumir el desafío.

“Hoy pasó algo especial. Fue el inicio de un nuevo desafío profesional”, escribió al anunciar que se sumaba a la conducción de la edición dominical. También contó que había sido una tarde-noche de “mucha adrenalina” por el nuevo rol y destacó el apoyo y el aliento de sus compañeros.

El posteo se llenó de comentarios y felicitaciones de colegas y amigos. Magui Correa, Lorena Bomio, Eliana Dide, Mariana Gabetti, María Noel Marrone, Verónica Chevalier y Florencia Infante fueron algunas de las figuras que celebraron este paso en su carrera y le desearon lo mejor para esta nueva etapa.

"Gracias por el aliento de cada compañero y apoyo. Lo valoro mucho", expresó.

Uno de los momentos más distendidos llegó después del debut, cuando su compañera Yanina Gasañol, encargada de los móviles durante la jornada, compartió un video de Nachajon caminando por los pasillos de Saeta con un ramo de flores en las manos.

La periodista Lorena Nachajon en "Subrayado". Foto: @lore_nachajon

“Ahí viene la nueva conductora de Subrayado. ¿Cómo te sentiste?”, le preguntó Gasañol. La flamante conductora reveló entonces quién había tenido el gesto de felicitarla con ese regalo: Mariana Gabetti, compañera de Canal 10, y hoy al frente de las columnas de Gran Hermano Uruguay en la edición central del informativo.

“Contenta y agradecida con todos. Con Maxi, que por ahora se viene portando bien”, respondió entre risas, en referencia a Borges, con quien compartió la conducción.

Además de su trabajo como movilera, Nachajon conduce La Cima, un podcast dedicado a talentos uruguayos que está disponible en Spotify. Aunque este domingo le tocó cambiar los móviles por el estudio, la periodista adelantó que este lunes volverá a las calles para seguir contando las noticias desde su lugar habitual.