"Gran Hermano Uruguay": se definió la placa final y dos jugadores fuertes se enfrentan en la eliminación

Gran Hermano Uruguay se prepara para vivir una nueva gala de eliminación que promete emociones fuertes. Luego de una semana marcada por las estrategias, las nominaciones y los enfrentamientos, Catán y Facundo quedaron como los dos candidatos definitivos a abandonar la casa en el programa de este lunes, que conducirá Eduardo "Colo" Gianarelli por Canal 10.

La placa final quedó conformada durante la emisión del domingo, cuando el conductor anunció cuál de los tres nominados había recibido la menor cantidad de votos negativos del público. El elegido fue Esteban, quien logró salvarse de la eliminación y continuará al menos una semana más en competencia.

De esta manera, la definición quedó planteada como un duelo entre Catán y Facundo, dos participantes de fuerte personalidad que han tenido protagonismo en la convivencia y en el desarrollo del juego.

La eliminación de este lunes tendrá, además, una particularidad: por primera vez desde el estreno de Gran Hermano Uruguay, un participante masculino deberá abandonar la casa por decisión del público.

Hasta el momento, las cuatro eliminaciones anteriores habían tenido como protagonistas a mujeres: Tatiana Cabrera, Tatiana Milano y Victoria Campo. Este lunes, la lista de eliminados sumará su primer nombre masculino.

Los participantes que quedan en "Gran Hermano Uruguay" antes de conocer los resultados de las nominaciones. Foto: captura

Una semana de estrategias y sorpresas

La conformación de la placa definitiva fue el resultado de una semana especialmente movida dentro de la casa. Todo comenzó el lunes, apenas consumada la eliminación de Victoria Campo, cuando Catán ingresó al confesionario para realizar la nominación espontánea. Sin embargo, el participante dio a entender a Tai que había utilizado esa herramienta, algo que está prohibido por el reglamento. La situación derivó en la anulación de sus votos.

El martes se conoció que Matías había ganado la prueba del líder de la semana, lo que le otorgó inmunidad y la posibilidad de salvar a uno de los nominados.

La votación de los participantes dejó inicialmente en placa a Laura, Catán y Facundo. Sin embargo, una inesperada intervención del teléfono de la casa modificó el escenario.

Matías atendió la llamada y Gran Hermano le pidió que eligiera a uno de sus compañeros. El líder señaló a Esteban, quien quedó automáticamente nominado y se convirtió en el cuarto integrante de la placa.



El jueves llegó otra instancia decisiva. Como líder, Matías debía utilizar su beneficio para rescatar a uno de los candidatos y optó por salvar a Laura, dejando en riesgo a Catán, Facundo y Esteban.

Finalmente, durante la gala del domingo, Gianarelli comunicó que Esteban era el participante que menos votos había acumulado para abandonar la casa, por lo que quedó fuera de peligro.