El desopilante video de Susana Giménez estrenando una bici en La Mary y la curiosa frase que lanzó al pedalear

Susana Giménez volvió a sorprender a sus seguidores con un divertido video grabado en La Mary, su emblemática mansión de Punta del Este, donde reside desde hace varios años. Esta vez, la conductora argentina mostró su nueva compra: una bicicleta que decidió estrenar en los extensos jardines de la propiedad, acompañada por sus perros. El paseo incluyó algunas dificultades para pedalear, varias risas y una frase que no pasó inadvertida.

"¡Me compré una bici! ¡Hay que hacer ejercicios, hay que cuidar la flauta porque la serenata es larga!", escribió la diva de los teléfonos en su cuenta de Instagram, junto a las imágenes de su primera recorrida por la residencia uruguaya.

En el video, Susana aparece pedaleando por el parque de La Mary, mientras sus perros corren a su alrededor y la acompañan durante el trayecto. La conductora, de 82 años, se muestra entusiasmada con su nueva bicicleta, aunque no tarda en descubrir que manejarla sobre el césped tiene sus complicaciones.

"En el pasto me cuesta más… Pero pasa que tiene cambios y acelerador", comenta mientras intenta acostumbrarse al funcionamiento del vehículo. En otro momento, lanza un grito de sorpresa y continúa su paseo, que la lleva por distintos sectores del jardín y las inmediaciones de la piscina.

La escena, registrada lejos de los estudios de televisión y de las producciones que marcaron su carrera, volvió a mostrar el costado más espontáneo de Giménez. La conductora se ríe de sus propias dificultades mientras intenta dominar la bicicleta y disfruta de la compañía de sus mascotas.

La publicación no tardó en generar repercusiones y recibió miles de reacciones de sus seguidores. "Cómo te amo, Su", "Dios mío, no podés ser tan genial" y "Qué genia. Te amo con toda mi alma" fueron algunos de los mensajes que aparecieron entre los comentarios.

También hubo respuestas de figuras del espectáculo argentino. Graciela Borges, amiga de la conductora, aprovechó la publicación para anunciarle que pronto la visitaría. "Voy pronto", escribió, mientras que Georgina Barbarossa y Pachu Peña también dejaron mensajes de cariño.

La nueva vida de Susana Giménez en Punta del Este

Desde la pandemia, La Mary se convirtió en la residencia habitual de Susana Giménez, que pasa buena parte de su tiempo en Uruguay, alejada de las obligaciones de la televisión argentina. Allí disfruta de sus mascotas, recibe visitas y comparte ocasionalmente algunas escenas de su vida cotidiana.

No es la primera vez que muestra una actividad inesperada desde su mansión. En diciembre de 2025, había publicado otro video en el que aparecía restaurando un sillón de mimbre en la galería de su casa.

Susana Giménez. Foto: Archivo

En aquella oportunidad, una amiga le preguntó desde cuándo se dedicaba a la pintura y Susana respondió con una de sus habituales ocurrencias: "Y viste… yo soy pariente de Rembrandt".

Ahora, con una bicicleta nueva y sus perros como compañeros de recorrido, la conductora volvió a convertir una escena doméstica en un pequeño acontecimiento para sus seguidores. Y dejó en claro, con su particular sentido del humor, que a los 82 años todavía tiene ganas de seguir sumando actividades: "Hay que cuidar la flauta porque la serenata es larga".