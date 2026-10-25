Irreconocible: Victoria Rodríguez sorprendió con un radical cambio de imagen para un proyecto internacional

Victoria Rodríguez sorprendió a sus seguidores en las redes sociales al compartir una serie de fotografías que muestran su radical transformación para interpretar a un personaje en una producción internacional. La conductora y actriz uruguaya participó en la segunda temporada de Coppola, el representante, la serie de Disney+ que recrea la vida de Guillermo Cóppola, el empresario argentino que acompañó a Diego Maradona durante los años de mayor esplendor de su carrera futbolística.

Con motivo del estreno de los nuevos episodios, Rodríguez abrió el álbum de los recuerdos y publicó imágenes del detrás de cámaras del rodaje, en las que aparece prácticamente irreconocible, con un elaborado peinado de gran volumen, maquillaje pronunciado, accesorios llamativos y un vestuario que remite a la estética de décadas pasadas.

La transformación fue necesaria para ponerse en la piel de una mujer turca, suegra de Guillermo Cóppola, personaje que le tocó interpretar en esta segunda entrega de la ficción.

Fiel a su sentido del humor, la comunicadora se divirtió con el resultado del trabajo de caracterización y hasta se permitió bromear sobre su parecido con algunas figuras conocidas.

"Dios... No sé si me parezco a mi madre, a una Miss, a Mirtha jajajaja. Así era el look de esta mujer turca (suegra de Cóppola) que me tocó interpretar en la segunda temporada de El representante", escribió junto a las fotografías.

"Recuerdos imborrables de mis experiencias como actriz", agregó, dejando en evidencia el cariño que conserva por su participación en la producción.

En otra publicación, Rodríguez celebró el estreno de la nueva temporada y destacó el nivel del elenco con el que tuvo oportunidad de trabajar.

"¡Salió la segunda temporada de Coppola, el representante por Disney+! Mis dos segundos de fama con este elencazo jajajaja. Capos del primero al último. Juan Minujín es Guillermo Cóppola. ¡Atentis a los looks setentosos!", expresó la conductora de Esta boca es mía.

Guillermo Coppola Foto: Captura de Instagram @guillermocoppola

La serie tiene como protagonista al actor argentino Juan Minujín, encargado de dar vida al célebre representante de Maradona, una figura que trascendió el ambiente deportivo para convertirse en uno de los personajes más reconocidos de la farándula argentina.

La ficción recorre las aventuras, los negocios, las relaciones personales y los episodios más extravagantes de la vida de Cóppola, quien durante años fue mucho más que el representante del astro del fútbol: también se convirtió en su confidente y compañero inseparable.

Juan Minujín en la serie "Coppola, el representante". Foto: Difusión.

Para Victoria Rodríguez, su participación en esta producción representa otra experiencia en su faceta como actriz, una actividad que ha desarrollado en paralelo a su extensa trayectoria como conductora de televisión.

Las fotografías de su caracterización dejaron al descubierto el trabajo de maquillaje, peluquería y vestuario que requiere una producción de estas características. También mostraron una versión muy diferente de la imagen con la que el público uruguayo está acostumbrado a verla en la pantalla.