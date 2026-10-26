Encuesta: ¿quién se irá hoy de "Gran Hermano Uruguay"? Votá entre Catán y Facundo y elegí al próximo eliminado

Matías Catán o Facundo Fernández: uno de los dos abandonará esta noche la casa de Gran Hermano Uruguay. Después de una semana de nominaciones, estrategias y sorpresas, el reality de Canal 10 tendrá su primera eliminación masculina, y la decisión quedará en manos del público. Antes de conocer el resultado, TVShow propone una nueva encuesta para que sus lectores elijan a quién quieren fuera de competencia.

La definición llegará este lunes 26 de octubre, desde las 21.15, por Canal 10, con Eduardo "Colo" Gianarelli en la conducción. La gala pondrá fin a un mano a mano que quedó confirmado el domingo, cuando Esteban Álvarez fue el menos votado de los tres nominados y aseguró su continuidad en el programa.

La placa original se había formado el miércoles, cuando Catán, Facundo y Laura Dotto recibieron la mayor cantidad de votos de sus compañeros. Sin embargo, una llamada del teléfono de la casa modificó el escenario: Matías Calimares, líder de la semana, atendió y debió elegir a otro participante para recibir una noticia. El seleccionado fue Esteban, quien quedó automáticamente nominado.

El jueves, Matías utilizó su beneficio de líder para salvar a Laura. Así, los tres hombres quedaron expuestos al voto negativo del público hasta que, durante la emisión del domingo, Esteban logró salir de la placa.

La nominación llega en un momento particularmente delicado para Catán, que durante la semana protagonizó otra polémica. El participante realizó la nominación espontánea, pero sus votos fueron anulados después de que Tai Dudok advirtiera que había dado a entender su jugada, algo prohibido por el reglamento.

Facundo, por su parte, también recibió numerosos votos de sus compañeros y ahora deberá enfrentar por primera vez una eliminación. El resultado marcará un nuevo capítulo en la competencia, que hasta el momento solo había despedido a mujeres.

¡TENEMOS PLACA! 🚨🔥 La decisión está en tus manos. Mandá VOTO + NOMBRE al 7020 y votá por quién querés que deje la casa mañana. 📲 ¿Quién será el próximo en abandonar la casa más famosa? #GranHermanoUY https://t.co/WG8JYoDg6g — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) October 26, 2026

Cómo votar en Gran Hermano Uruguay y cuánto cuesta

La votación oficial es negativa: hay que elegir al participante que se quiere eliminar. Quien reciba más votos deberá abandonar la casa.

Para participar por SMS hay que enviar la palabra VOTO seguida del nombre del nominado al 7020, según las indicaciones del programa. Cada mensaje cuesta 20 pesos uruguayos, IVA incluido, y equivale a un voto.

El servicio está disponible para clientes de Antel, Movistar y Claro con mensajes premium habilitados. También se puede votar más de una vez, aunque cada envío se cobra por separado.

Otra alternativa es la aplicación Pago Después, que permite adquirir votos individuales o paquetes mediante tarjeta de débito, con precios desde 15 pesos por voto.

Encuesta de TVShow: ¿quién querés que se vaya?

Antes de conocer el resultado de esta noche, TVShow invita a sus lectores a participar en una nueva encuesta: ¿quién debería abandonar Gran Hermano Uruguay, Matías Catán o Facundo Fernández?

Esta consulta es independiente de la votación oficial del programa. Participar aquí permite expresar una preferencia, pero no suma votos ni modifica el resultado de la eliminación.

Votá a continuación.