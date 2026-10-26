La furiosa reacción de una periodista uruguaya por el triunfo de Lula en Brasil: "Están robando una elección"

El resultado de las elecciones presidenciales en Brasil, que consagraron como ganador a Luiz Inácio Lula da Silva en un ajustado balotaje, generó repercusiones inmediatas en toda la región y encendió el debate en las redes sociales.

En Uruguay, una de las opiniones más contundentes vino de la mano de la periodista de espectáculos y panelista Ana Laura Román, quien utilizó su cuenta de Twitter para expresar de manera categórica su postura sobre la jornada electoral.

Ana Laura Román en "Los Profesionales de Siempre". Foto: captura

En un mensaje que provocó una ola de interacciones y opiniones divididas, la periodista cuestionó la transparencia del proceso electoral brasileño:

"Creo que no hay dudas que están robando una elección, los delincuentes se manejan así, una pena lo que está pasando en Brasil", expresó.

Creo que no hay dudas que están robando una elección, los delincuentes se manejan así, una pena lo que está pasando en Brasil. — Ana Laura Román (@AnaLauraRoman) October 26, 2026

Román no quedó conforme con el incendiario tuit y al rato redobló la apuesta al retrucar a varios dirigentes políticos de la región que celebraron el resultado. "Entre delincuentes se apoyan", publicó, por ejemplo junto al mensaje de felicitaciones que redactó Cristina Fernández de Kirchner. La expresidenta argentina había expresado en su cuenta de Twitter: "FELICITACIONES… primero al pueblo brasileño que hoy protagonizó un auténtico 17 de Octubre electoral y después… a usted, compañero presidente Lula, que en su séptima elección presidencial supo despertar en sus compatriotas sentimiento y sentido para ganar esta batalla".

Entre delincuentes se apoyan. — Ana Laura Román (@AnaLauraRoman) October 26, 2026

Al rato, la comunicadora también apuntó al Secretario de Presidencia de Uruguay, Alejandro "Pacha" Sánchez. El referente frenteamplista compartió el mensaje "Vamos Lula !!" al conocer el resultado, y ella lo reposteó con un duro ataque: "Van apareciendo las ratas", le dijo.

Van apareciendo las ratas. — Ana Laura Román (@AnaLauraRoman) October 26, 2026

Las declaraciones de Román no tardaron en generar repercusión, tanto con mensajes de respaldo por parte de usuarios críticos al líder del Partido de los Trabajadores (PT) como fuertes cuestionamientos de quienes defendieron la legitimidad del proceso democrático supervisado por el Tribunal Superior Electoral de Brasil.

El escrutinio oficial en Brasil ratificó la victoria de Lula da Silva con el 51,78% de los votos válidos frente al 48,22% alcanzado por Flávio Bolsonaro. El histórico balotaje afianzó a la izquierda en el poder en el gigante sudamericano bajo un clima político profundamente polarizado.

Ana Laura Román es una conocida periodista de espectáculos nacida en Uruguay y radicada en Argentina, con una trayectoria en medios televisivos de ambos países. En los últimos meses se la vio como panelista de Gran Hermano: generación dorada en la pantalla de Telefé y actualmente integra el equipo del ciclo Los Profesionales, que conduce Florencia De la V en Canal 9. Más allá de su faceta mediática, cuenta con una activa militancia y afinidad hacia el Partido Colorado, posicionándose con frecuencia en redes sociales desde una postura crítica frente a los gobiernos y sectores de izquierda de la región.