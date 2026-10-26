¿Cuándo asume Lula su cuarto mandato en Brasil? Fecha de la asunción tras el balotaje

Lula fue elegido como nuevo presidente de Brasil tras imponerse a Bolsonaro en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2026, celebrada este domingo 25 de octubre.

El candidato oficialista obtuvo el 51,74 % de los votos válidos, frente al 48,26 % alcanzado por el candidato opositor, según los datos oficiales.

La definición llegó al balotaje luego de que ninguno de los candidatos lograra obtener más de la mitad de los votos válidos en la primera vuelta, realizada el domingo 4 de octubre. En esa instancia, Flávio Bolsonaro fue el candidato más votado, con el 47,03% de los votos, seguido por el 45,16% que obtuvo Luiz Inácio Lula da Silva.

Con el resultado de la segunda vuelta, Luiz Inácio Lula da Silva fue reelegido presidente de Brasil y comenzará su cuarto período presidencial, después de haber gobernado entre 2003 y 2010, y de regresar al cargo en enero de 2023.

Cuándo asume Lula su cuarto mandato como presidente de Brasil

La toma de posesión del presidente electo de Brasil está prevista para el 5 de enero de 2027, durante una sesión solemne del Congreso Nacional en Brasilia. Ese día también asumirá el vicepresidente electo.

La fecha está establecida en la Enmienda Constitucional N.º 111, promulgada en septiembre de 2021, que modificó el artículo 82 de la Constitución brasileña y fijó el 5 de enero como fecha de inicio del mandato presidencial a partir de las elecciones de 2026. Hasta entonces, la asunción presidencial se realizaba tradicionalmente el 1.º de enero.

Cuánto durará el mandato de Lula como presidente de Brasil

El mandato presidencial en Brasil tiene una duración de cuatro años, de acuerdo con la Constitución. El período que comenzará el 5 de enero de 2027 se extenderá hasta el 5 de enero de 2031.

Durante ese tiempo, el presidente estará al frente del Poder Ejecutivo federal, designará a los ministros de Estado y conducirá las principales políticas del gobierno brasileño.