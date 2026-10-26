Los videos de la divertida despedida de soltera de Chris Namús: baile del caño, look sexy y mucho brillo

El amor le sonríe a Chris Namús y, antes de pasar por el altar con el productor argentino Ariel Berra el próximo 22 de noviembre en Buenos Aires, sus familiares y amigos le organizaron una divertida despedida de soltera de este lado del charco.

Una de las encargadas de documentar cada paso de la noche fue Alexis Namús, su hermana menor y también artista, quien fue campeona con los humoristas Los Rolin en el Carnaval 2025. El primer registro que compartió fue uno de Chris vestida de novia, con un sexy conjunto blanco, tul, velo, una vincha flúo y championes a tono.

“En esta andamos, despedida de soltera”, decía el video, en el que se la veía tirar unos pasos en la calle junto a su hermana. Chris lo reposteó bajo el título: “Spoiler”.

Más adelante, ella y sus amigas posaron con lentes que decían “the bride” y “team bride”, además de lucir distintos brillos de maquillaje de Glitter Make Up, y vestuario para la ocasión: desde calzas a encajes y corbatas.

La exboxeadora también llevaba tatuajes temporales en la piel con mensajes alusivos a la ocasión, como “futura señora”.

Pero los momentos más divertidos llegaron cuando arribaron al local que tenían reservado para una noche memorable. Allí se destacó el baile del caño, que en tiempos de Bailando por un sueño causó sensación y al que Chris se animó a probar.

Entre risas, mostró sus destrezas para el pole dance, así como su talento para la danza, que mechó con alguna pose de boxeo.

El look de Chris Namús en su despedida de soltera. Foto: redes sociales

La celebración llega en la recta final hacia el casamiento de Chris Namús y Ariel Berra, que se concretará el 22 de noviembre tras una intensa historia de amor que empezó a escribirse dos años atrás.

Ambos coincidieron por trabajo en ESPN KnockOut, donde ella se desempeña como comentarista de boxeo y él trabajaba como productor. Lo que empezó en ese ámbito terminó convirtiéndose en una relación que los llevó a instalarse juntos en Buenos Aires.

El compromiso llegó durante un viaje a Estados Unidos. Berra tenía pensado pedirle matrimonio en Disney, pero finalmente la sorpresa tuvo lugar en Miami. La propuesta emocionó a la boxeadora, que tiempo después compartió la noticia con sus seguidores.

Antes de dar el sí, la pareja se regaló una escapada por Europa, donde recorrieron Madrid y Mallorca y compartieron postales de sus días de descanso. Ahora, con los preparativos encaminados, se preparan para casarse por civil el 22 de noviembre en Argentina. La celebración tendrá una segunda instancia en Uruguay, entre marzo y abril de 2027, para reunir a los afectos de Namús que no puedan acompañarlos en Buenos Aires.