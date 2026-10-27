¿Quién se fue de "Gran Hermano Uruguay"? Un protagonista del ciclo dejó la casa despotricando contra el público

La casa de Gran Hermano Uruguay vivió una gala histórica y bisagra. Matías Catán se convirtió en el nuevo eliminado del reality tras enfrentarse a un mano a mano contra Facundo Fernández y alcanzando una cifra récord en lo que va del programa: cosechó un contundente 92,14% de los votos del público, frente al 7,88% de su contrincante.

Inmediatamente después de cruzar la puerta de salida, el participante fue recibido por Eliana Dide, quien estuvo a cargo de recoger sus primeras impresiones con el micrófono al aire. Lejos de mostrarse amedrentado por la decisión de la audiencia, Catán salió del encierro con las revoluciones al máximo, visiblemente encendido y sin guardarse ningún filtro a la hora de calificar el juego exterior.

🎤🔥 ¡CATÁN HABLÓ SIN FILTROS! @elidideok recibió a Catán y él no se guardó nada a la hora de expresar cómo se siente tras su salida de la casa. 😱💥 ¡Se dijeron muchas cosas! 👀🗣️ #GranHermanoUY https://t.co/qeGNjeByiq — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) October 27, 2026

"Me parece inentendible. Me considero la persona que más jugó ahí adentro", arrancó diciendo ante la mirada de Dide. "Me parece una estupidez bárbara. No sé qué están viendo: quedó una guardería ahí adentro", lanzó con vehemencia, criticando la mesura de sus excompañeros y asegurando que la gente prefirió dejar en competencia a jugadores "que duermen la siesta y no hacen un carajo".

A lo largo del intercambio, la conductora intentó en varias oportunidades bajarle los decibeles y le consultó si existía algún espacio para la autocrítica o si sentía que se había "pasado algún pueblo" en sus estrategias. Catán rechazó esa lectura: "Jugué con el corazón. No ven nada de lo que se vive ahí adentro. Si yo soy el villano, es porque fui el héroe; y el que parece bueno es el villano".

Matías Catan. Foto: Gran Hermano.

Pese a la tensión de sus declaraciones, el jugador rescató su vínculo con Melanie Porta y Gustavo Fernández, a quienes señaló como sus favoritos para ganar el certamen, y destacó parte de su paso por la casa: "Me llevo las charlas con Gran Hermano y haber ganado la prueba de líder. Dejamos todo".

Eliana Dide cerró la cobertura en la puerta con una sonrisa incrédula y una frase que resumió la intensidad del momento: "Me enloqueció". Pero Catán no quedó conforme y le quitó el micrófono para despedirse diciendo que estaba "requemado" con la eliminación y le dedicó un furioso mensaje al público uruguayo: "votaron como el orto".

Con su eliminación, Catán estuvo cerca de romper un récord también en todo el Río de la Plata. Es que el participante en quedar eliminado con un porcentaje mayor en la versión argentina fue Renato Rossini en 2024 con el 92,3% de los votos, apenas una décimas más que lo que recibió el uruguayo esta noche.