El dolor de Moria Casán por la muerte de su histórico chofer: interrumpió su programa y se quebró en vivo

La conductora argentina Moria Casán vivió un momento de profunda tristeza durante la emisión de su programa matinal por El Trece, cuando recibió la noticia del fallecimiento de Fernando “Coco” Shedden, quien durante muchos años fue su chofer de confianza y una persona muy cercana a su entorno.

Moria Casán interrumpió la dinámica habitual de La mañana con Moria para compartir con los televidentes la dolorosa noticia. Visiblemente conmovida y con lágrimas en los ojos, recordó los años compartidos con su antiguo colaborador, con quien había mantenido un vínculo de gran afecto, aunque también atravesado por situaciones difíciles.

“Tengo que dar una noticia muy triste, pero la vida es esto. Lamento tanto”, comenzó diciendo Casán, antes de explicar cómo se había enterado del fallecimiento.

“Me acaba de avisar mi asistente Galito que falleció Coco, el que fue mi chofer toda mi vida”, expresó, sin poder ocultar su emoción.

Shedden había acompañado a Moria durante una extensa etapa de su carrera artística y se había convertido en una figura de confianza dentro de su círculo más íntimo. Sin embargo, con el paso de los años, la relación se vio afectada por los problemas de adicciones que atravesó el hombre y por sus conflictos con la Justicia.

La conductora recordó que había intentado ayudarlo, incluso con asistencia económica y legal, pero las dificultades personales de su antiguo chofer terminaron provocando un distanciamiento.

A pesar de los desencuentros, Moria dejó en claro que el cariño hacia Coco permanecía intacto. También destacó que, en el último tiempo, habían tenido la oportunidad de volver a conversar a propósito de la producción de la serie autobiográfica sobre la vida de la artista.

Ese acercamiento fue especialmente valorado por la conductora, quien pudo despedirse públicamente de quien había sido una presencia constante durante tantos años.

“Querido Coco, te doy un beso a pesar de la distancia. Solo decirte que te quiero, que pasé muy buenos años con vos. Me encanta que hayamos podido charlar en la última época”, manifestó entre lágrimas.

🕊️ Falleció Coco, el chofer de Moria Casán durante más de 20 años



La conductora se enteró en vivo y lo homenajeó en su programa pic.twitter.com/R3wYqIxMDZ — Fefe (@fedeebongiorno) October 27, 2026

Los problemas judiciales de Coco, el histórico chofer de Moria Casán

Fernando “Coco” Shedden había sido noticia en Argentina por sus problemas con la Justicia vinculados al tráfico de drogas a pequeña escala.

En 2019 fue detenido durante un operativo policial en un local nocturno de Mar del Plata, donde fue señalado por su presunta participación en la comercialización de estupefacientes.

En abril de 2022 volvió a ser arrestado en esa ciudad, acusado de integrar y liderar una organización dedicada al narcomenudeo de cocaína. La investigación policial incluyó registros de cámaras de seguridad de un edificio céntrico, donde presuntamente se ocultaban sustancias en el hueco de un ascensor. Tras el operativo fue trasladado a la cárcel de Batán.

Aquellos episodios marcaron un quiebre en su vida y también en la relación con la conductora, que había procurado acompañarlo durante parte de sus dificultades.

Sin embargo, al conocer la noticia de su muerte, Moria prefirió poner el acento en los buenos recuerdos y en el afecto que sobrevivió a los años de distancia.

Su despedida en vivo dejó uno de los momentos más conmovedores de su ciclo matinal, con una Moria Casán que, lejos de su habitual personaje televisivo, se mostró profundamente afectada por la pérdida de alguien que había formado parte de su vida durante décadas.